人民网麻城1月31日电 （记者余璐）2023年春运时间已过半，全国公路、铁路等运行平稳。在国家规划的“五纵七横”国道主干线G42沪蓉高速麻武段，一派车水马龙的景象映入记者眼帘，来往车辆畅行无阻。

截至1月31日春运第25天，G42沪蓉高速麻武段主线最高日流量达8万余辆，仅麻城东收费站最高日车流量达17000余辆，面对车流量加大的压力，湖北交投鄂东高速公路运营公司全力护航春运，当好返程高峰“疏导站”，用贴心服务为司乘营造温馨“回家路”。

在革命老区湖北麻城境内，红色高速路沿途风景如画，车辆安全平稳通行。人民网记者 余璐摄

为应对疫情防控进入新阶段后的首个春运高峰，在2023年春运前夕，麻城东收费站由“二进三出”扩建改造为“四进五出”，大大提升了交通物流保通保畅能力，为百姓春运畅通出行助力。肖杰摄

在麻城东收费站出入口，喜庆的欢迎语为温馨“回家路”营造了浓厚的节日氛围。鲁晓莉摄

G42沪蓉高速麻武段木子店收费站收费员以“笑容甜美、语言亲切、手势标准”的窗口形象，向八方司乘提供文明优质的微笑服务。人民网记者 余璐摄

春运期间，鄂东区域出现暴雪及冰冻灾害，面对春运保畅压力，G42沪蓉高速麻武段沿线站所严阵以待，昼夜坚守，实施“机械除雪、车辆开道、人工布撒”等行动，并联合路警对重要路段进行24小时路面巡查，力保车辆通行“遇雪不滑、遇寒无冰”，保障春运安全。陈倩摄

在G42沪蓉高速麻武段麻城东集控点，工作人员24小时轮流值守，随时查看道路交通运行情况。人民网记者 余璐摄

在集控大厅，工作人员正在接听救援电话为司乘纾困解难。春运期间，G42沪蓉高速麻武段沿线各站所紧密配合，积极为“高效春运、平安春运、畅通春运、温馨春运”保驾护航。李双摄

湖北交投鄂东高速公路运营公司麻武高速党总支书记褚新华向人民网记者介绍，如今，在G42沪蓉高速麻武段，高科技手段贯穿在春运保畅保安全工作全过程。全线101.378公里范围内，每间隔1公里安装1个高清摄像头，实现了“千里眼”监控全覆盖。以集控点为“眼”，以路警为“手”，以安全巡查为“臂”，以路政和收费站所为“肩”，及时做好车辆引流、次序管控，为畅通春运提供了保障。

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(责编：杨曦、吕骞)

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