人民网记者 许维娜

近段时间以来，无论是中央还是地方，多场关键会议都释放出拉动住房消费的积极信号。据记者不完全统计，郑州、天津、福州、沈阳、厦门等多个城市宣布阶段性取消或下调首套房贷利率下限。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受记者采访时表示，这是贯彻房地产调控政策要因城施策、精准调控的思路。近期，部分城市下调首套房贷利率反映这些城市楼市需求偏冷，需通过下调首套住房贷款利率降低居民刚需购房成本，提振市场需求，促进区域城市楼市加快恢复正轨。

2023年1月5日，中国人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

据悉，如所在城市政策下限和银行具体执行利率跟随全国政策同步下调，居民家庭申请贷款购买首套普通自住房时，利息支出会有所减少。

周茂华表示，部分城市首套房房贷利率下调可能对区域银行息差构成一定压力，但考虑到随着楼市需求回暖，房地产企稳复苏，并带动上下游产业链信贷需求改善，区域经济复苏，银行整体盈利和资产质量仍将受益。另外，房贷利率下调主要针对首套房，短期对银行息差影响整体可控。

据媒体公开报道，1月29日，郑州首套房按揭贷款年利率自即日起下调，中原银行、工商银行、中国银行等银行已最新调整为3.8%（单利），适用地区为郑州市。也有多家银行称尚未收到相关通知，要根据总行统一安排。

记者注意到，这也是春节假期后首地首套房贷利率突破下限。

对于即将办理首套房按揭贷款的家庭来讲，这次调整将会有哪些实在的变化？据了解，本次调整之前，郑州首套房按揭贷款年利率普遍执行4.1%的标准。以100万元房贷、等额本息偿还30年计算，月供额将减少172.41元，即由4831.98元降至4659.57元。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静表示，短期来看，符合首套住房贷款利率政策动态调整机制的城市有望跟进调整，利率下限有望降至4%以下，这部分城市多为普通二线及三四线城市，一线及核心二线城市新房市场韧性较强，房价整体平稳运行，房贷利率或更多从加点数上进行调整。

陈文静认为，房贷利率下降将有利于减少贷款利息支出，减轻还贷压力，降低住房贷款成本，政策持续放松有望促进正处于观望阶段的购房者入市，提振市场活跃度。

她还表示，随着供需两端政策继续加快落实，一二线城市住房需求旺盛，有望率先迎来市场复苏，楼市“小阳春”或将在少数城市出现，但对于大部分城市而言，经济环境以及房价预期仍较弱，市场修复需要更长时间。若政策执行到位，全国市场最早或将于二季度企稳。

实际上，在建立首套住房贷款利率政策动态调整机制的通知下发不久，江西九江、广东韶关等多地在春节前阶段性下调或取消了首套房贷利率下限。

今年房地产政策的侧重点是什么？如何更好满足居民刚性和改善性住房需求？在业内人士看来，在提振2023年经济的会议和文件中，已有重庆、江苏、辽宁、广东、上海等多地把住房消费提振纳入到新一年经济发展的总框架之中。

上海易居房地产研究院研究总监严跃进表示，今年春节节点较早，所以各地开工时间也比较早。从各地稳经济政策一号文或者两会政府工作报告都可以看出，对于提振经济需要快马加鞭。当前房地产市场的地位明显提高，更是需要在1月份加快出政策，加快废除不合时宜的限制性政策。比如，金融方面，各地都提及了信贷方面的支持，尤其是首套房认定标准的放宽等。

周茂华还表示，目前国内楼市处于企稳复苏阶段，各地楼市复苏进度不一致，接下来对于部分城市楼市偏冷，房贷利率相对偏高，此前未做大幅下调的城市，接下来仍可能进行一定幅度下调，以提振市场需求，促进楼市加快恢复。

(责编：杨曦、吕骞)

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