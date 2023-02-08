人民网记者 罗知之

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种‘黑天鹅’‘灰犀牛’事件随时可能发生，我们必须增强忧患意识，坚持底线思维。”近日，党的二十大代表，四川省国资委党委书记、主任冯文生在做客“二十大精神进国企”系列融媒体访谈时表示，四川国资国企要进一步完善国资监管体制机制，抓好国有企业风险防控，不断提升国有资本回报，维护国有资产安全，坚决守护好发展好人民的共同财富。

党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光明前景，在中国式现代化进程中，国资国企能发挥什么样的作用？未来，四川省国资委在深化国资国企改革上有哪些部署安排？如何进一步完善国资监管体制，更加突出抓好省属国有企业风险防控工作？

在中国式现代化中发挥“排头兵”“顶梁柱”作用

“中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。”党的二十大报告对“中国式现代化”做出了这样的阐述。冯文生表示，中国式现代化是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设共同推进的现代化，在经济领域就是要加快构建和完善现代化经济体系。

冯文生指出，国资国企是坚持和完善社会主义基本经济制度的重要根基，是建设现代化经济体系和现代化产业体系的重要支柱，要在中国式现代化中发挥好“排头兵”“顶梁柱”作用。为此，四川国资委将做好以下工作：

一要在构建现代化经济体系中发挥作用，立足国资国企连接国内国际两个市场、用好国内国际两种资源优势，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。此外，要发挥国资国企横跨一二三产业布局优势，积极探索创新“四化同步”发展路径，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化协同发展。

二要在建立现代产业体系中发挥作用，立足四川清洁能源大省、科教大省优势，着力加大水、风、光及天然气、页岩气、锂电等绿色低碳产业布局。还要加快国资国企产业链、创新链、人才链融合，推动要素驱动向创新驱动转变，抢抓新一代信息技术、生物医药、先进材料和数字经济等战略性新兴产业布局，加快构建面向未来的现代产业体系，夯实高质量发展根基。

三要在完善现代企业治理体系中发挥作用，坚定践行“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化，切实将国企党建优势转化为治理优势、发展优势，做强做优做大国有资本和国有企业。

四要在服务四川现代化建设中发挥作用，加快国有资本布局优化和结构调整，更好发挥国有经济战略支撑作用，为新时代治蜀兴川再上新台阶贡献国资国企力量。

着力推进“深化改革、优化结构、构建一流”三项国企改革工作

聚焦体制机制难点痛点问题，多点突破、纵深推进，四川国资国企在2021年全国地方国企改革三年行动重点改革任务评估中被评为A级；“十三五”期间在现代工业、现代服务业投资分别增长52%、30%，相继建成天府国际机场、雅安至康定高速等一批重大项目；近年来完成约20户四川省属企业重组整合，深入实施省交投集团、四川省铁投集团战略重组等重大专项改革，取得显著成效……

冯文生表示，近年来，四川国资国企系统以国企改革三年行动为统揽，着力推进“深化改革、优化结构、构建一流”三项工作。“深化改革”关键在坚持改革发展导向、问题导向和市场化方向；“优化结构”关键在推动国有资本加快向特色优势产业、绿色低碳产业和战略性新兴产业集中；“构建一流”关键在打造行业领军和区域支柱企业，提升国有企业在重要行业领域支撑力、引领力。

党的二十大报告提出，构建高水平社会主义市场经济体制，并强调“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力”。

冯文生指出，下一步，四川国资国企系统将认真学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进省属国企做强做优做大，提升企业核心竞争力。

他表示，首先要加快布局结构优化调整，大力发展实体经济，加大战略性新兴产业投资力度，力争到“十四五”末，35%以上的国有资本集中于现代产业。

其次，要深化国资国企改革，大力弘扬企业家精神，锻造一支“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的企业家队伍。

第三，要建强科技创新能力。用好用足四川资源禀赋，培育一批细分领域“单项冠军”、专精特新“小巨人”及“独角兽”“瞪羚”企业。构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，全力打造原创技术策源地等。

“四川是一个自然资源富集，科研院所聚集，产业基础雄厚的大省，四川国资委应该引导省属国企利用好这种先天优势，推动国有资本向涉及现代化产业体系的重点区域、重点行业、关键领域集聚，培育一批处于产业链、供应链核心优势地位的‘链主’企业，实现数据、技术、资本等生产要素的高度协同。”四川大学经济学院副院长、教授龚勤林在访谈连线中说。

健全专业化、体系化、法治化完善国资监管体系

党的二十大报告强调，“全面建设社会主义现代化国家，是一项伟大而艰巨的事业，前途光明，任重道远”。“我们必须增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。”

四川省国资委如何进一步完善国资监管体系，突出抓好省属国有企业风险防控工作？

冯文生表示，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，必须增强忧患意识，坚持底线思维。具体来讲，一是要坚守“底线”，有效防范化解重大经营风险，着力完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督机制，健全专业化、体系化、法治化监管体系，确保国有经济持续稳健发展。

二是要守住“红线”，有效防范化解生态环保和安全稳定风险，统筹抓好发展和安全两件大事，指导督促企业始终把安全责任放在心上、抓在手上、扛在肩上，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

三是要筑牢“防线”，有效防范化解廉政风险，推动建立出资人监督与巡视巡察、纪检监察、审计监督和职工民主监督等各类监督主体协同监督机制，织密监督网，坚决防止国有资产流失。

冯文生还强调，四川作为西部开放合作的枢纽，四川省国资委始终把深化拓展开放合作作为推动国资国企高质量发展的重要抓手，积极推进双边、区域和多边合作。

“下一步，我们将按照党的二十大精神部署推进高水平对外开放举措。一方面，充分发挥国资国企在深化拓展开放合作中的‘先遣队’作用，推进四川省国有企业更好融入‘一带一路’，加快推动四川品牌、四川智造、四川建造‘走出去’，助力构建新发展格局。另一方面，统筹用好国内国际两个市场、两种资源，推动四川国企对标世界一流企业强身健体，积极参与国际竞争，抢抓新的机会，增强技术实力，扩大产业规模，在对外合作开放中做强做优做大。”冯文生说。

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