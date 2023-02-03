人民网记者 罗知之

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

“企业成为科技创新主体，是社会主义市场经济条件下新型举国体制的必然选择。”近日，党的二十大代表、中国建设科技有限公司党委书记、董事长文兵在做客“二十大精神进国企”系列融媒体访谈时表示，要牢牢把握企业在科技创新中的主体地位，坚定做产学研用深度融合的主导者、行业创新生态的重要建设者，成为行业创新生态的重要组成部分，当好科技创新的出卷人、主答卷人和阅卷人。

举网以纲，千目皆张。作为一家科技型中央企业，中国建科在学习宣传贯彻党的二十大精神过程中，如何理解国有企业在中国式现代化进程中的地位作用？如何明确未来科技创新的方向？怎样认识企业在科技创新中的主体地位？

笃行“功成必定有我”，助力中国式现代化进程

党的二十大报告明确，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

文兵认为，中国式现代化是更系统、更全面、更高层次的、螺旋式上升的现代化，蕴含了国家更富强、人民更富足、法制更健全、社会更和谐、精神更丰富等内在要求。

“不同于西方式现代化，中国式现代化是一种内向完善，挖掘自身潜力，以合作共赢为基础，创造人类文明新形态的和平现代化，对其他发展中国家实现现代化具有重要示范性作用。”他说。

谈及国有企业在中国式现代化进程中的地位和作用，文兵表示，“国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础”，央企是国有企业中的骨干和尖兵，在实现中国式现代化进程中要有“功成必定有我”的责任感。

首先，国有企业是经济发展的顶梁柱，在推动缩小地区差距、城乡差距、收入分配差距，服务全体人民迈向共同富裕中发挥着重要作用。

第二，国有企业是先进精神的锻造者，孕育锻造了“两弹一星”精神、铁人精神、载人航天精神，是中国共产党人精神谱系的重要组成部分。

第三，国有企业是生态建设的排头兵，带头积极推动绿色低碳转型，助力打赢污染防治攻坚战，铺就了山绿水清天蓝的生态长卷。

国有企业还是国家安全的压舱石，在战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等方面发挥着主力军作用。

“作为一家在城乡建设领域以设计咨询为主业的央企，中国建科是城乡建设蓝图的绘制者，是中华文化的传承者，是满足人民美好生活需要的重要承载者，更是以科技引领发展的企业。这四个突出特点也将助力中国建科在中国式现代化进程中发挥作用、作出贡献、承担责任。”文兵强调。

把握“四个面向”坚持“四个导向”，找准科技创新突破方向

“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。”如何加快实施创新驱动发展战略，党的二十大报告重申了“四个面向”的重要指示。

文兵表示，党的二十大报告重申“四个面向”，明晰了不仅强调了科技创新的方向，也为下一步科技创新作出了明确的指导。他提出，中国建科要着眼实际，找准科技创新的突破方向，对标“四个面向”、坚持“四个导向”。

——坚持以国家战略需求为导向。企业发展和国家战略需求密切相关，应该主动服务生态文明建设、乡村振兴、新型城镇化、区域协调发展、主体功能区战略、可持续发展战略，为描绘新时代发展的美好蓝图贡献智慧与力量。

——坚持以满足人民日益增长的美好需要为导向。解决人民的住房问题，让老百姓住上好房子，是中国式现代化的重要任务，也是中国建科科研的重要方向。

——坚持以关键核心技术攻关、突破卡脖子技术为导向。要树立底线思维，把受制于人的关键核心技术作为科研工作的当务之急。

——坚持以转化应用为导向。企业直接面向市场，科技创新要形成产品，所有科技创新成果都要服务于人民，服务于人民的美好生活。

“作为奋战在创新一线的科技型企业，我们在实践中不断追求生命共同体建设的最优价值，创新集成利用生态领域成熟、成套、低成本的技术、产品、材料和工法，为生态保护、绿色发展贡献力量。”中国建科所属中国建筑设计研究院有限公司生态景观建设研究院院长赵文斌在访谈连线中说。

当好出题人、主答题人和阅卷人，强化企业科技创新主体地位

党的二十大报告强调，强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

谈及企业科技创新主体地位，文兵认为，相比高校和科研院所，企业处于市场最前沿，更洞悉用户需求，对有市场潜力的技术感知最为灵敏，技术牵引和成果转化优势更加明显。

此外，企业还要发挥好集成创新优势，在科技创新实践中，要注重整合集聚行业优势资源，带动更为广泛的“辐射圈”，推动科技成果向现实生产力转化。文兵表示，中央企业是科技创新的“国家队”，人才资源更富集、创新平台更多、行业地位更高。引领支撑科技创新既是央企的职责使命，更是高质量发展的内在要求。

他表示，作为一家科技型中央企业，中国建科将进一步地推动行业创新平台建设，积极推进国家级、行业级、企业级等多层次创新平台建设，促进科技创新效率提升；还将承接更多国家重大科技项目，进一步引领行业标准，充分发挥标准在推动行业技术进步的战略性、引领性的作用，以高标准助力高技术创新、促进高水平开放、助力高质量发展。

文兵表示，科技创新离不开人才支撑，“人才是第一资源”，而企业对人才的吸引力和凝聚力，在很大程度上，来源于良好的文化氛围和价值导向。要牢牢把握二十大报告中“培育创新文化”“营造创新氛围”“激发创新活力”等表述的深刻内涵，精心培育适宜创新的土壤，使创新的种子生根发芽、蓬勃生长，让科技创新在企业自然发生。

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(责编：罗知之、章斐然)

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