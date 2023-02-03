人民网北京2月3日电 （记者罗知之）近日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调中国今年经济增长预期至5.2%。报告认为，中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景，并将今年全球经济增长预期由去年10月的2.7%上调至2.9%

IMF认为，中国经济今年预计将增长5.2%，高出此前预测值0.8个百分点，明年有望继续增长4.5%。

国际金融论坛副理事长、IMF原秘书长林建海在接受人民网财经采访时表示，展望2023年，随着新冠肺炎疫情的消退，中国经济增长预计将强劲回升，各种预测都指向5%左右或更高的增长率。

“反弹可能很快，因为过去三年创造了巨大的被压抑的需求，所以我预计国内消费和服务业以及其他经济活动将快速恢复增长。”他说。

与此同时，IMF指出，全球经济活动仍将面临主要发达经济体央行上调利率以及乌克兰危机带来的压力。此次上调后的全球经济预期增速仍低于去年增速预测值3.4%。同时，IMF将2024年全球经济增长预期下调0.1个百分点至3.1%。具体来看，发达经济体今年经济增速预计将由2022年的2.7%大幅降至1.2%，明年预计为1.4%。新兴市场和发展中经济体今年经济增速预计将达4%，明年预计将达4.2%。其他主要经济体中，美国经济增速今明两年预计分别为1.4%和1%；欧元区经济有望分别增长0.7%和1.6%。

林建海认为，对于世界经济而言，2023年仍将是充满挑战的一年，低增长率能否在今年触底，2024年会不会最终出现上行仍存在高度不确定性。“一低三高”（低增长、高通胀、高债务、高碎片化）的组合或将伴随我们更长的时间，从而对全球经济产生巨大的负面影响。

他指出，中国优化新冠疫情防控措施将刺激包括投资和消费在内的国内需求，而中国经济的复苏必将有助于稳定全球供应链，刺激包括中国公民跨境旅游在内的全球商品服务需求。“这对世界经济复苏是一重要进展。”

他表示，自2008年国际金融危机到2020年，中国对世界经济增长的贡献率约为三分之一。如果IMF对2023年中国经济增速和世界经济增速的预测得以实现，中国对全球经济增长的贡献率将恢复到三分之一左右。

“从长期来看，中国能否保持这一贡献水平，将取决于中国在经济政策和结构性改革方面持续深入的努力和高水平的对外开放，以促进劳动生产率的提升、提高经济增长潜力和韧性。”

林建海指出，当前世界正遭受前所未见的多重危机，包括新冠疫情对经济社会的持续影响、俄乌冲突、世界经济增长放缓、仍在攀升的高利率、债务积压、全球“碎片化”加剧、气候危机等。“应对这样一场多元危机，需要世界各国政策制定者的建设性参与。这对于避免极端有害情况的发生至关重要。”

(责编：罗知之、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经