中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

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■ 春节消费“开门红”振奋人心，我认为，经济全面复苏势不可挡，今年经济形势将会有大的好转，我对中国经济发展充满信心

■ 中央经济工作会议强调切实落实“两个毫不动摇”，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。这些明确的信号，再一次让我们深刻感受到了党和国家对民营经济的支持

■ 中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。“蛋糕”要继续做大，离不开民营经济的参与

■ 只要坚定信心，迈开步子，中国企业定能在世界大格局、历史大视野中谋划高质量发展，共同创造出无愧于时代的成绩

春回大地，暖意融融。今年春节假期，全国消费相关行业销售收入比上年同期增长12.2%。我们明显感觉到了疫情防控政策优化调整后大家的消费热情，娃哈哈工厂也早早开工，销售人员全力铺货，保证终端产品供应。

春节消费“开门红”振奋人心，我认为，经济全面复苏势不可挡，今年经济形势将会有大的好转，我对中国经济发展充满信心。

信心源于促进民营经济发展壮大的坚定立场和明确信号。中央经济工作会议强调切实落实“两个毫不动摇”，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。这些明确的信号，再一次让我们深刻感受到了党和国家对民营经济的支持。

信心源于全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。“蛋糕”要继续做大，离不开民营经济的参与。目前中国经济底盘坚实，老百姓消费意愿回升，宏观、微观政策都给予有力扶持，为民营企业提供了发展机遇，我们企业家要抓住机遇闯出一片天地来。

信心源于不断深耕主业、苦练内功。新的一年，我们面临着制造业数字化、智能化转型升级进程加快和消费需求持续升级的双重趋势。因此，我们更要乘势而上，强化科技创新，加大研发投入，深入推进创新发展。

新时代的征途，属于与时俱进、敢于创新的“破冰者”，属于直面困难、心怀热爱的“担当者”，属于乘风破浪、披荆斩棘的“拼搏者”。只要坚定信心，迈开步子，中国企业定能在世界大格局、历史大视野中谋划高质量发展，共同创造出无愧于时代的成绩。

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(责编：杨曦、陈键)

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