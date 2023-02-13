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1月中欧班列累计运送货物14.7万标准箱 同比增长13%

2023年02月13日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1月，中欧班列累计开行1410列，运送货物14.7万标准箱，同比分别增长6%、13%，综合重箱率达到100%。铁路部门加强国际联运组织，进一步提升中欧班列开行质量，有力保障了国际供应链安全畅通和春节市场供应。

为更好满足国际联运需求和适应班列货源结构变化，充分利用中欧班列编组能力、口岸交接能力，提高图定线条利用率，中国国家铁路集团有限公司对中欧班列运输实行扩编增吨措施。1月份，中欧班列扩编增吨取得显著成效，去程开行757列，满编率达83%，集装箱货物发送量进一步增长。

同时，铁路部门加强回程班列运输组织，要求各口岸铁路局集团公司加强与境外铁路的沟通，避免境外口岸站换装时将班列编组打散、改编，尽最大可能利用原编组开行回程图定班列，做到车底循环使用。1月份，中欧班列回程班列开行653列，同比增长9%。

开年首月，中欧班列口岸运输保持较好水平。各相关铁路局集团公司密切关注口岸所在地方政府、海关防疫政策变化，及时做好口岸生产作业调整，提高作业效率，保持口岸运输畅通。作为我国向西开放的重要口岸，为助力通关便利化，霍尔果斯口岸实施“提前申报”“追溯管理”等措施，实现进境班列“秒放”、出境班列“快放”。作为我国最大的陆路边境口岸，满洲里口岸合理运用宽轨国际货场线路，开通边检场至宽轨国际货场联络线，实现宽轨接车“零等待”，有效提升了班列运输效率。

据了解，自2020年5月以来，中欧班列已连续33个月单月开行千列以上。

(责编：王连香、吕骞)
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