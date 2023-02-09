本报北京2月8日电 （记者刘志强）日前，国务院国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理 进一步扩大有效投资有关事项的通知》（以下简称《通知》），要求企业进一步聚焦主责主业、发展实体经济，提高有效投资质量，提振全社会经济发展信心，推动一季度实现开门红。

扩大有效投资是补短板调结构、稳就业带消费的重要抓手，既有利于扩大市场需求、积极应对经济下行压力，又有利于优化供给结构、推动实现高质量发展。《通知》明确中央企业2023年投资工作重点，一方面，要突出扩大有效投资。要求企业提振发展信心，把稳投资工作放在更加重要的位置，科学合理安排投资规模，并按照“抓紧推动实施一批、系统谋划新增一批、提前研究储备一批”的项目推进接续机制，加快项目开工建设，力争实现既定任务目标，有效带动全社会投资。另一方面，要优化投资布局方向。聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，推动企业在培育壮大战略性新兴产业、推进传统产业改造升级、强化能源资源安全保障、形成“科技—产业—金融”良性循环等方面加大投资力度，布局实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目。同时要求企业稳妥处理好“促”和“稳”的关系，加强重点领域风险管控，完善全过程风险防范机制，防范在扩大投资中片面追求短期效果，守牢不发生重大风险的底线。

目前，国资委正在研究形成支持企业扩大有效投资的一系列政策“组合拳”。同时，组织企业科学编制投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况监测分析，推动重点企业和重点项目投资进度按照时间节点有序推进，形成更多实物工作量。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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