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消费市场回暖向好 “稳定器”作用持续凸显

栗翘楚 焦磊
2023年02月02日14:32 | 来源：人民网
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2023年春节假期，我国国内旅游出游3.08亿人次，实现国内旅游收入3758.43亿元；全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次；增值税发票数据显示，今年春节假期全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%……

从各项经济数据中可以看出，在疫情防控进入新阶段后的第一个春节，吃住行游购娱等需求集中释放，带动节日经济更加红火。

多位专家接受记者采访时表示，消费回暖对于今年一季度我国经济发展态势而言，将起到稳定器的积极作用。随着疫情形势好转、扩内需促消费政策深入实施，消费市场恢复的基础将更稳固，从而逐步带动就业和居民增收，增强居民消费能力与意愿。下一步，仍需进一步做好供给侧改革和需求侧管理，坚定实施扩大内需战略。

有效畅通内循环 我国文旅消费强势回暖

“今年春节假期我去了西安和福州，与前两年春节相比，游客明显增加，一些饭店用餐都要排队1小时以上。”常住北京的马女士接受记者采访时表示，随着疫情防控进入新阶段，自己正在筹备西班牙之行。

据文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。

在文旅消费回暖的同时，夜间文化和旅游消费成为市场亮点。在山西省晋城市，司徒小镇明清文化街春节期间携手56家商户，共同举办第六届春节民俗文化节暨首届国际灯展活动，还推出晋城美食荟、南北风味、网红小吃等餐饮消费主题活动，倍受各方游客追捧。

兔年新春，不仅往来中华大地的游客们感受到了浓浓的“烟火气”，商家们也尝到了甜头。

从除夕到大年初三这短短几天，湖南省益阳市南县乌嘴乡罗文村村民刘丹、陈英夫妇的土特产小店一共卖出了1000多瓶腐乳。由于不少客户来自外省，两人一直忙着包装发货，这个春节过得充实又开心。

几年前，罗文村利用几千亩油菜花打造“罗文花海”，如今，罗文夜市又让乡村旅游再次升级，上百个创新菜式，不仅吸引了大量年轻人，也让不少“探店主播”慕名而来。

1月28日召开的国务院常务会议提出，要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。

文旅消费作为接触型消费的主要形式，其回暖彰显了我国消费的韧性，对于加快畅通内循环，拉动经济复苏有着重要作用。

“消费是内循环的终点，消费需求旺盛会激励上游供给，从而增加内循环供给产出。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示。

“消费是满足人民美好生活需要的重要手段，在促进供需衔接、推动经济良性循环等方面具有重要作用。消费升级能够引领供给创新，带动产业升级。”商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威表示，以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点，促进形成更高水平的供需动态平衡，是我国经济高质量发展的重要方面。

网络零售市场热度不减 离岛免税消费持续火爆

春节假期期间，旅游市场回暖不仅带动线上消费，线下消费增长势头依然强劲。

据重庆市商务委数据显示，2023年春节期间，重庆市网络零售额达39.6亿元，同比增长32.6%。其中，实物型网络零售额达9.2亿元，同比增长9.4%。

据重庆市商务委相关负责人介绍，2023年“网上年货节”（2022年12月30日-2023年1月28日）期间，重庆网络零售额实现190.2亿元，同比增长18.2%。此外，线上“数商兴农”专场活动积极造势，各大商超、农产品批发市场加强产销对接、积极组织货源，助力农产品供应充足价格稳定运行，重庆农产品网络零售增长动能持续涌现，农产品网销成效凸显，“网上年货节”期间，重庆农产品网络零售额同比增长20.1%。

“疫情以来，消费市场呈现出较多新特征，其中线上商品消费占比提升，2022年全国实物商品网上零售额在社会消费品零售总额中的比重达27.2%，较2019年上升了6.5个百分点。”梁威表示。

春节假期期间，随着海南旅游市场日渐回暖，海南离岛免税市场持续火爆，已成为海南吸引国际消费回流的重要窗口。

“过年期间免税店折扣力度大，有很多优惠券可以领，商品品类也很丰富，逛一天都逛不完。买完还能选择邮寄送达到家，非常方便。”今年过年选择带家人来海南自驾游的游客王育林说，在海南离岛免税店的购物体验非常好。

海口海关统计，1月21日至1月27日，海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年同期（下同）增长5.88%，与2021年同期相比增长51.5%；免税购物人数15.7万人次，比2022年同期增长9.51%，与2021年同期相比增长64.9%；人均消费9959元。

近年来，消费作为拉动我国经济增长的“三驾马车”之一，对于扩大国内市场需求、推动经济社会发展的基础性作用日益凸显。“消费是稳定经济运行的‘压舱石’，消费回暖能够为我国经济稳定运行注入内生动力。”梁威说。

政策利好密集释放 消费市场展现中国经济活力

改革开放以来特别是党的十八大以来，我国在深度参与国际产业分工的同时，不断提升国内供给质量水平，着力释放国内市场需求，促进形成强大国内市场，内需对经济发展的支撑作用明显增强。

2022年中央经济工作会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》消费已成为我国经济增长的主拉动力。在一系列政策支持下，线上线下消费新业态、新模式不断涌现，消费市场不断成长壮大。

四川省商务厅网站消息显示，春节假期，全省联动开展“安逸四川新体验”活动，累计7400余万元“大礼包”激发文旅消费强劲活力，2023年春节游客消费占全省总体消费的34.77%，比2022年增长3.62%。夜间消费大幅增长，各类夜游、夜饮、夜娱、夜购等夜间消费成为市场亮点，消费金额达到52.53亿元，同比增长40.27%，占总消费金额的28.83%。

在山东济宁，为提振消费信心、拉动消费增长，太白湖新区于1月6日启动开展“2023新春钜惠季，惠享太白湖”惠民消费券活动，累计发放117.54万元，直接带动消费约430万元。“新春大庙会”“民俗汇演”“音乐会”等系列促消费活动，商场内商户同步开展形式多样的促消费活动，春节七天假期间带动销售额约2100万，客流量达49万人次。

中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示，消费回暖对于今年一季度我国经济发展态势而言，将起到稳定器的积极作用。随着疫情形势好转、扩内需促消费政策深入实施，消费市场恢复的基础将更稳固，从而逐步带动就业和居民增收，增强居民消费能力与意愿。应当坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，围绕改善消费条件、创新消费场景、营造消费氛围、提振消费信心等重点发力，持续增强消费在国民经济中的基础性作用。下一步，仍需进一步做好供给侧改革和需求侧管理，围绕培育内需体系、扩大居民消费、发挥投资对优化供给结构的关键作用、优化收入分配格局、加快建立高标准市场体系等方面坚定实施扩大内需战略。

(责编：杨曦、吕骞)
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