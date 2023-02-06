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猎聘2023“薪春燃梦招聘季”开启 助力地方发展

2023年02月06日15:49 | 来源：人民网
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为帮助各地招聘双方实现高效匹配，猎聘在25个城市开启2023“薪春燃梦招聘季”春季大型线上招聘活动，活动从2月6日持续至4月2日。相比以往，此次活动将更具针对性地服务当地企业和求职者的招聘就业需求，助力地方发展。

猎聘大数据显示，开工首周各地人才招聘需求旺盛：从2023年节后开工首周新发职位最多的城市TOP10来看，上海、北京分别以12.64%、10.04%的占比位居前二；深圳以9.48%的占比位居第三；杭州、广州、成都、苏州、重庆位居第四至第八。“今年开工首周人才活跃度高于去年同期，说明大家对今年就业市场的前景非常看好。这次在全国25个城市同时开启长达两个月的大型线上招聘专场活动，希望能通过猎聘平台的专业服务，帮助地方企业招才引智，让各地更多的求职者高质量的就业。”猎聘相关负责人表示。

据悉，此次招聘季活动猎聘根据各城市的资源禀赋和发展定位，因地制宜制定了具有城市特色的在线招聘专场，为全国求职者提供了丰富的就业机会。此次共开放北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、西安、天津、福州、烟台、昆明等25个城市。招聘专场板块主要包含当地的本周名企推荐、年度非凡企业show、直播最前线、当地热招职位等。此外，职位板块会以每两周一个主题的形式，陆续为各地求职者全方位提供当地新发热招职位、招聘方活跃职位、福利待遇好的职位，以及离家近薪资高的职位。

猎聘相关数据表明，2023年节后开工首周，互联网、电子/半导体/集成电路、计算机软件、机械/设备、制药、新能源成为招聘需求量最大的六大行业。每个城市的求职者可以在猎聘APP进入“薪春燃梦招聘季”专属活动页面，寻找自己心仪的企业及合适岗位。各地求职者还可以通过直播最前线板块，更高效的触达当地企业，多维度了解企业风采，直观了解企业岗位。

“猎聘始终致力于发挥平台优势，积极响应地方政府部门号召，为地方企业和人才发展‘赋智’‘赋能’。此次‘薪春燃梦’招聘季活动的本地化服务属性将更精准地助推地方企业和人才实现共赢。”该负责人说。      

(责编：曹淼、李源)
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