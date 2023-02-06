人民网记者 夏晓伦

“组织起来，把当前工作做好，把长远事情做对。”这是河北省数字经济联合会会长吴显国在保定市满城区抓项目促投资优环境暨民营经济发展大会上的发言。

记者了解到，为大力弘扬优秀民营企业家精神，激发民营企业发展活力，宣传展示优秀民营企业家风采，保定市满城区于近日举办了全区抓项目促投资优环境暨民营经济发展大会。会上还解读了《关于进一步关爱支持民营企业家的若干措施》《持续优化营商环境二十二条措施》《科技赋能助力民营经济发展八条措施》三大政策文件，共计46条具体举措助力民营经济向更高层次发展。

去年底召开的中央经济工作会议强调，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

优化营商环境是当前稳预期、强信心的关键举措，对于开好局、起好步意义重大。新的一年，多地继续锚定优化营商环境，打出更多“组合拳”。

截至目前，多个省份已密集出台了提振经济的措施，其中包括大力鼓励和支持民营企业“大显身手”。湖南省提出持续抓好“湘商回归”等工作，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大；河北省提出切实落实“两个毫不动摇”，优化民营企业发展环境；辽宁省提出促进民营经济发展壮大，大力吸引外企来辽落户，形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的良好局面……

同时，各地方政府也在不断细化政策措施，确保工作落实落地。据报道，日前，长春市日前召开突出发展民营经济暨推进“专精特新”中小企业高质量发展大会，宣布对相关企业给予资金奖励；山西省大同市召开促进民营经济高质量发展大会，对民营企业重奖；江苏省苏州市吴江区发布多条政策措施，并将安排专项资金在多方面方面给予民营企业重点支持。

吴显国还表示，一是要把当前工作做好，大力推动数字化转型升级，观念要更新，思想要解放，从引进新场景入手。二是要把长远事情做对，用数字化重新确立生产关系，“组织起来”是历史的必然选择，是建立在数字化基础上的生产力和生产关系的重塑。具体包括土地重新组织起来，企业组织起来，品牌打造组织起来，医疗体系组织起来，社区居民组织起来等。三是抓当前，抓长远，把以上工作落到实处。

有专家表示，民营经济在整个社会经济发展中，起着重要的作用，提振经济发展信心，民营经济无疑是关键力量，很重要的一点就是在民营经济方面发力。

(责编：罗知之、高雷)

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