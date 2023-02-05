央视网消息：工业和信息化部相关负责人2月3日表示，今年我国新能源汽车产销量仍将保持较快增长态势。

工业和信息化部表示，2022年，我国新能源汽车销量达到688.7万辆，连续8年居全球第一，新能源汽车新车销量占比达到25.6%。总体来看，我国新能源汽车已经建立了完善的产业生态，为未来发展打下了坚实基础。

工业和信息化部装备工业一司副司长 郭守刚：我国新能源汽车发展取得巨大成就，掌握了电池、电机、电控等核心技术，我们预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。

郭守刚同时表示，今年工业和信息化部将继续加大支持新能源汽车产业的发展，将发布产业绿色低碳发展路线图，适时开展智能网联汽车准入试点。健全汽车生产风险预警机制，保障产业链、供应链畅通。多措并举做好关键原材料保供稳价。加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化，推动新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域融合发展。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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