人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展

2023年02月08日19:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。

《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。

国有企业办医疗机构是指国有独资、全资或国有控股企业实际控制的非营利性医疗机构，是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分。

中国企业研究院首席研究员李锦表示，国企办医将进一步扩大医疗服务多元化供给，是政府办公立医院的有益补充，与民营专科、民营综合、中外合资医院等盈利性医疗机构分别发挥不同作用。

国企办医的改革近年来一直在加速推进。在2002年，为了给国有企业减负，原国家经贸委等六部委联合发布了《关于进一步推进国有企业分离办社会职能工作的意见》，国企医院随后进行了一轮大规模、集中式的改制与剥离。2017年8月，为剥离国企办社会职能和解决历史遗留问题，国务院国资委等六部门联合印发了《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》，提出不以健康产业为主的国有企业，除承担职业病防治等特殊功能的、特殊领域医疗保障的医疗机构，以及面向企业职工服务的门诊部、卫生所、医务室外，原则上不再直接管理医疗机构，并对国企办医疗机构指定四条路径——移交地方管理、关闭撤销、资源整合、重组改制，要求国有企业医院改革于2018年底前完成。

为了改革更好进行，2018年7月，国务院国资委发布《关于进一步推进中央企业办医疗机构深化改革有关事项的通知》，明确指定国药集团、华润集团、中国诚通、中国通用、中国国投、中国国新6家中央企业可参与国有企业办医疗机构的资源整合，支持通过资产转让、无偿划转、托管等方式对国有企业办医疗机构进行资源整合，实现专业化运营和集中管理。

国务院国资委据显示，截至2022年6月，全国国资系统监管企业医疗机构2525个，已完成改革2515个，完成率99.6%。其中，移交地方政府506个，占20%；以医疗健康为主业的国有企业整合978个，占38.7%；引入社会资本改制440个，占17.4%；关闭撤销591个，占23.5%。

此次《工作方案》明确，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划、分级诊疗和医疗急救体系，落实医保政策，持续优化国有企业医疗机构职称评审机制、合理配置培训教学资源、营造公平的学术交流氛围，并解决法人主体资格登记问题和医疗机构产权归属问题，推动医、研、产融合发展，鼓励国有企业与政府办医疗机构协同发展，支持提供多样化医疗健康服务。

国务院国有资产监督管理委员会副主任翁杰明近日表示，中央企业医疗机构总床位数已达到7.5万张，在深化医疗卫生服务供给侧结构性改革、满足人民群众多样化多层次的健康需求方面发挥了重要作用。要深化供给侧结构性改革，优化医疗资源配置，发挥协同效应。扎实推动项目积极稳妥落实落地，制定工作计划，明确责任主体，把工作做深做细做实。扎实推动医疗专业化整合向深度融合转化，拓展医疗健康板块，创新商业模式，实现“1+1>2”。扎实推动中央企业提升医疗服务水平，打造央企医疗品牌，真正成为拿得出、叫得响、靠得住的医疗健康国家队。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展
　　人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。 《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。…
央企有序推进工程项目建设：发挥投资拉动作用 助力经济稳增长
　　人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）一年复始，万象更新。兔年春节刚过，央企有序推进一大批项目建设，积极发挥投资拉动作用，助力经济稳增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部