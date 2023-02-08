人民网记者 夏晓伦

“春节期间，我们店迎来了宠物洗护、寄养服务的高峰。从一月份开始，店里的业务量就开始激增，甚至开始出现预约排队的情况。”近日，北京一家宠物店的工作人员向记者表示。

有关业内人士指出，未来几年，中国宠物数量预期将恢复增长，同时线下门店、宠物医院也会迎来飞速发展。数据显示，中国的宠物医疗行业来说，增长率从2019年的17.8%降至2020年的5.7%，但在2021年出现强力反弹，增长率为27.6%。

同时，中国宠物市场经历了长时间的扩张，在城市化进程不断加快、年轻一代对宠物的需求和意识不断增强以及对陪伴的需求不断增加的支撑下，中国宠物市场有望进入新的强劲增长阶段。宠物也正成为越来越多中国家庭中的重要一员。

《2021年中国宠物行业白皮书》（以下简称《白皮书》）的数据也显示，“家人”是宠物主赋予宠物的首选角色，占比为85.1％。上述宠物店工作人员也向记者介绍，现在年轻一代的宠物主更乐于为宠物购买优质的宠物食品、用品，同时也更希望宠物能够获得定期体检等专业宠物医疗服务，延长宠物寿命，提高宠物生活品质。

中信建投发布研报指出，中国宠物经济发展处于高景气度。随着宠物消费恩格尔系数不断下降，宠物消费升级趋势上升，未来宠物诊疗、宠物用品、宠物营养保健、宠物服务等消费占比有望持续上升。国内宠物行业仍处于高速发展的基本面未变，看好行业长期发展。

根据《白皮书》数据显示，2021年我国城镇宠物（猫犬）主人数达到6844万人，比2020年增加了8.7%。在市场规模上，从2021年到2022年，整个宠物市场的增长率为13.5%，达到了3960亿元。作为整体市场重要构成的宠物医疗行业，近年来也迎来了快速增长，经专业机构预计，2022年宠物医疗市场规模约为640亿元，同比增长17.4%。而随着国家一系列政策的相继出台，宠物医疗行业也将迎来进一步的健康规范发展。

上述人士分析认为，近期一系列推动行业的健康、高质量发展的国家政策出台，有利于加速淘汰一些资质欠缺、管理混乱的中小型宠物诊疗机构，同时也为全国性连锁宠物医疗机构带来了政策性发展契机。近日，一则消息引发了创投行业关注。国内宠物医疗平台新瑞鹏日前递交了上市申请，拟赴海外上市。有关数据统计，从2015年至今，我国宠物医疗赛道共计发生了80余起融资事件。

“平台构建了完整的宠物生态体系，包含宠物医疗服务、供应链服务和本地生活服务三大支柱业务，同时还延伸发展出了第三方诊断、兽医继续教育及行业级企业服务等其他业务板块。”新瑞鹏相关负责人介绍。

分析人士认为，资本青睐主要有两个原因：一是从发达国家市场的经验来看，宠物消费有着抵抗经济周期下行甚至“逆周期增长”的能力；二是因为宠物医疗属于蓝海市场，市场渗透率较低，存在较大增长潜力。人们养宠的需求正在持续被释放，对医疗的需求将大幅增加。

以新瑞鹏为例，其营业总收入由2020年的30.08亿元增长至2021年的47.84亿元。2022年前三季度，公司营收为43.15亿元，同比增速为26.9%。

面对未来发展如此广阔的赛道，如何在宠物医疗行业竞争中脱颖而出？业内专家表示，目前我国宠物医疗行业相较于宠物食品行业集中度并不高，行业正在经历快速整合期，而具备完整生态布局的先行者有望不断扩大市场份额。同时，以新瑞鹏为例，全资持有旗下宠物医院的公司，具备股权结构优势，拥有诊疗体系终端的经营决策权，更便于进行统一的集约化、合规管理。

记者还了解到，随着宠物医疗行业的不断发展壮大，专业兽医在行业中的地位不断提高，受到了越来越多爱宠人士的尊敬。宠物医疗行业正不断吸引着新鲜血液投身其中，从业人员学历水平不断提升，国内各大院校每年能向宠物医疗行业输送数万名高素质专业人才。

同时，宠物医疗市场机构和高校、职业院校的合作将进一步深化，保证人才输入并提供实习和培训机会，越来越多的兽医迈进行业大门且经验不断增加，宠物医疗服务的质量将有大幅提升。

有机构指出，我国宠物行业成长空间巨大。一方面，陪伴需求提升带来宠物相关消费的“量”增；另一方面，养宠观念逐渐改变，从原来的粗放饲养转变为更多购买宠物专业化产品。预计宠物行业未来有望保持良好的增长态势。

(责编：鲁婧、高雷)

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