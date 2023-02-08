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教育部、中科院联合启动特色研修班 加强青少年科创人才培养

2023年02月08日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京2月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，首期“特色科学教师研修班”开班仪式近日在中科院深圳先进技术研究院举行，通过“元宇宙”“碳中和”“合成生物学”等领域的一系列研修活动，提升中小学教师科学素养，加强青少年科技创新人才培养。

首期“特色科学教师研修班”开班仪式现场。中科院深圳先进技术研究院供图

“特色科学教师研修班”由教育部教师工作司和中科院学部工作局、中科院科学传播局联合主办，旨在充分发挥中科院科技资源优势，帮助中小学科学教师提高跨学科综合科学素养和科学教育教学能力。

据介绍，“特色科学教师研修班”将邀请相关领域科学家作科学研究报告和科普工作报告，带领学员参观实验室、科学装置、野外台站等，让参训教师了解国内外科技前沿发展动态，掌握科学研究方法，提升科学思维和科学教育教学活动的设计、组织实施水平。

“特色科学教师研修班”由中科院行政管理局、力学所、动物所、自动化所、上海天文台、昆明植物所等和相关省市教育行政部门共同组织实施，2023年计划在北京、上海、深圳、昆明等4个城市开展6期，每期50名中小学科学教师参加为期5天的特色研修，形成的课程资源通过国家智慧教育公共服务平台向全国中小学教师开放。

(责编：赵竹青、高雷)
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