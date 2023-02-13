人民网北京2月13日电 （记者罗知之）近日，人民银行网站披露了今年首批行政处罚信息，共15张罚单，涉及江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构，合计被罚款超3500万元。

人民银行官网截图

公示显示，江苏银行存在9项违法行为，分别是：违反账户管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。该行被处以警告，并被没收违法所得42元、罚款773.6万元。

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中信证券股份有限公司被罚款1376万元，违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

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中信建投证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户3项违法行为被罚款1388万元。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，将受到罚款：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

(责编：罗知之、吕骞)

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