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坚决落实“四个最严”要求 四部门发文护航春季校园食品安全

2023年02月13日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局联合教育部、国家卫生健康委、公安部印发《关于做好2023年春季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地有关部门保障春季学校食品安全。

《通知》要求，要坚决落实食品安全“四个最严”要求，压紧压实属地监管责任，落实校外供餐单位和学校食品安全主体责任，督促校外供餐单位和学校食堂依法配备食品安全总监和食品安全员。持续推进校园食品安全守护行动，指导校外供餐单位和学校食堂在开学前全面开展食品安全自查，加大对因受新冠疫情影响、较长时间停止餐食供应的校外供餐单位和学校食堂的指导力度，及时防范化解食品安全隐患。

《通知》强调，要进一步加大监督检查力度，加强公正文明执法，依法依规查处食品安全违法违规行为。督促校外供餐单位和学校食堂严格执行索证索票、进货查验、从业人员健康管理、食品留样等制度，规范加工制作过程，严控食品安全风险。指导学校设定招标门槛、实行大宗食品公开招标、集中定点采购，严格履行招标程序，建立健全校外供餐单位引进和退出机制。

《通知》指出，要深入开展反食品浪费工作，加强食品在采购、储存、加工、发放等环节的减损管理，培养学生养成勤俭节约、珍惜粮食的文明用餐习惯。为学校提供食品安全和营养健康指导，为学生普及食源性疾病防控和平衡膳食的知识技能，倡导学生餐食减油、减盐、减糖。持续推进校外供餐单位和学校食堂“互联网+明厨亮灶”提质扩面，加快智慧监管赋能。鼓励家长委员会等参与校园食品安全管理，营造良好社会共治氛围。 

图片来源：市场监管总局官方微信

 

(责编：杨曦、吕骞)
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