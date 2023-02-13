王绍绍

哈工大毕业程序员返乡卖猕猴桃、舟山小伙回家继承了一片海……近年来，“农产品电商”在年轻的创业者之间成为流行的新潮词汇，“新农人”们把目光投向冒着泥土热气的田间地头，替村里的父老乡亲讲述特色农产品背后的中国乡村故事。越来越多的农产品品牌走出深山，越来越多的农民增收致富，乡村经济不断发展。

湖北黄冈：律师回乡卖农货

深夜两点，位于大别山深处的燕窝湾村陷入寂静。空旷的原野上偶然传来几声鸟叫，地里的作物安静地吐纳着二氧化碳和氧气，自然生长，等待成熟。

村庄北边的燕儿谷电商助农直播基地还灯火通明。一场直播刚刚结束，在补光灯最中央，穿着西服，查看手机消息的男人叫徐志新，秭归脐橙、恩施糍粑、罗田板栗，这天他卖出了80多款生鲜农产品。

当地的村民亲切地叫他谷哥，除了是村里的明星主播，他还是湖北省黄冈市罗田县骆驼坳燕窝湾村第一书记。本地的村民经常背着箩筐、挑着扁担，来直播间找他帮忙带货。

徐志新曾经是一名法律从业者。20多年前，他离开大别山老家，先后在深圳、北京做律师，在知名高校法学院任兼职教授。

2011年，在黄冈市委“一派两聘”的政策鼓励下，徐志新回到大别山，建设了湖北省第一个村企联建的市场主体——湖北省燕儿谷生态观光农业有限公司，主打休闲农业、乡村旅游、康养服务业的融合发展，周边六个村共同参与项目开发，村民们以各种形式入股、就业。

“做直播带货，最重要的是信任。”有了一年多直播经验的徐志新总结说，第一场直播，他只卖出了3000块钱。现在，他和村民们、观众们越来越熟悉，最多能在一场直播卖出50万元的农产品，购物车里的商品品类，也从最开始的7种，增加到了现在的100多种。

不断完善的基础设施帮助他们提高农货电商的品质。2020年，燕窝湾村成为湖北省快递进村的第一个合作点，开通从大别山到武汉的首条冷链物流专线。2022年4月，湖北黄冈至黄梅高速铁路正式开通运营，结束了大别山深处多个县市不通高铁的历史。

夜深了，十几个村民卖完了货却没有离开，陪着徐志新一起打理屋子。他们知道，只要直播还在继续，前行的脚步就不会停。

贵州铜仁：归乡小伙和农村奶奶的创业故事

宽油旺火、洋荷炒腊肉、酸汤鱼…一盘盘家常美味烹炒而出，72岁的张奶奶在村里洗菜、生火、做饭，烟火缭绕中的布衣蔬食映射着每个人记忆里奶奶姥姥的模样。

这是33岁回黔创业的小伙丁浪和家乡德江县72岁的张金秀奶奶共同创立的短视频账号@黔东农仓。

一台微单、一个补光灯，丁浪拍出了贵州乡村的袅袅炊烟、瓦房古井，“想为大家呈现留在记忆中的农村温馨的样子。”300多条短视频里，网友们留言道，想到了自己的奶奶、喜欢这样有烟火气的生活……还有一个粉丝给他们发私信，说张奶奶做饭的样子让她想起已经去世的姥姥，能不能让张奶奶做个回锅肉？那是姥姥在时，她最喜欢吃的菜。

2019年10月，当地紫薯滞销，为了推销德江紫薯，丁浪和张金秀奶奶一起，拍摄了多条用紫薯做饭的视频，在直播平台达到1000多万播放量，帮农户卖了5000多单、2万多公斤紫薯。

现在，他们的账号每天会收到很多订单，好的时候，一天有1000多单。“比起其他带货主播，我们还在初期阶段，但是刚开始做就有这样的变现能力，已经很好了。”丁浪说，他不着急，会稳扎稳打做好品牌与品控，逐步开始直播带货。

开始创业后的很长一段时间里，丁浪没有找到被需要感，但当粉丝专程来焕河村看风景、村子成了打卡地等等变化发生时，丁浪认定这是一次好的蜕变，“我们会一直拍下去，把大家记忆里温馨的农村生活记录呈现出来，把我们的美味山货让更多人吃到。”

吉林延边：化幽默为食欲

东北方言中，“划拉”的意思是看见吃的、喝的，就往兜里揣。吉林延边有个“划拉哥”方强常去妹妹家“划拉”东西，“一个星期得来扫荡两次，逮啥拿啥，他家啥都缺，俺家的东西啥都没有了，统统拿走帮我报警吧。”兄妹俩用短视频记录生活，如今，已有300万粉丝守着看他们的“家长里短”。

“记录的是简单的事情，令人羡慕回味的是家人之间满满的爱”“最接地气儿的亲情，最亲的人该有的样子”，网友们被兄妹俩之间不分你我、互相信赖和支持的亲情感动。

火了之后，当过兵、做过国际木材的生意方强寻思着为家乡做点什么。他是土生土长的吉林延边汪清县人，汪清县是吉林省区域面积第二大县，森林覆盖率81.4%，有红松、红皮云杉、水曲柳等珍贵稀有树种。

方强拍摄家乡的美食和风景，尝试网络带货，第一次直播时，两个小时一共卖出了三万多单玉米。渐渐地，当地的延边大米、辣白菜、木耳、辣椒酱都打开了销路。

“我想把我们家乡不管是美食还是美景，都对全国的粉丝宣传一下，让大家更多了解我们延边，了解我们这边的风土人情。”方强希望，能通过带货的方式，让当地老百姓的庄稼卖得更好，更多的人有工作。

数据显示，2022年以来，入驻直播平台电商的吉林商家数量呈倍数增长。通过短视频和直播，近万名吉林电商达人将辣白菜、菌菇等特色农货卖到全国各地。

(责编：王连香、吕骞)

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