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看似无所不能，ChatGPT会不会成为行业“终结者”

王钟的
2023年02月07日09:00 | 来源：中国青年报
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原标题：看似无所不能，ChatGPT会不会成为行业“终结者”

　　似乎在一夜之间，周围不少朋友都在讨论一款名为ChatGPT的人工智能聊天程序。有人用它即兴创作诗歌，有人试图用它设计小说大纲，还有程序员用它解决工作问题……根据多家媒体引述的调查结果，89%的美国大学生在用ChatGPT写作业——这个数据恐怕是言过其实了，但至少说明该程序在解答问题方面具有显著优势。

　　人工智能聊天程序并不新鲜。比如，不少网络平台使用的人工智能客服。不过，很多人工智能客服带给人的感受实在一言难尽，机械重复的话术、“礼貌”而毫无信息增量的反馈等，都让人“想摔手机”。ChatGPT诞生及其给人留下的“惊艳”印象，未必是因为它使用了多具有突破性的技术，而是它搜集了更多的素材，因此能够更加“聪明”地回答用户的提问。

　　对此，一些行业的从业者不乏“本领焦虑”。有人让ChatGPT写一篇时评，它洋洋洒洒写了几百字，用户评价称“虽然不算特别出彩，但也中规中矩”。有自媒体运营者试图让ChatGPT分析某国产车品牌能否打败国外竞品，结果程序输出了一篇有观点和简要论述的分析短文。对于一些大学课程的作业，ChatGPT也能“应对自如”。它的出现让人不得不承认：人工智能不仅能够回答“客观题”，还可以有模有样地回答一些“主观题”了。

　　但是，大可不必就此认定ChatGPT是某些行业的“终结者”。目前，机器对于各类问题的理解，并非真正的“理解”，而是基于海量素材的整理归纳。例如，有人用杜撰的学术概念“镜像等离子规范场”提问，结果发现人工智能不懂装懂地卖弄“学识”。而在回答一些社会问题时，尽管人工智能输出了看似结构完整的文章，但不少答案依然“驴唇不对马嘴”，或者充满了“正确而无用的废话”。

　　对于重复性的、记忆性的问题，人工智能确实越来越得心应手了。之所以大学生很快“爱上”这款程序，是因为大学里不少作业并不真正考查学生的创新能力，只要重复教科书中的现成理论，再加上一点网络上能搜到的案例即可。

　　人工智能看似“聪明”，实则只是无意识的表现。比如，比起创作一篇小说或写一篇原创散文，人工智能更容易成为一个“诗人”，这是因为诗歌在形式上更加抽象，也更容易通过组合不同词语实现模仿；还有人喜欢用人工智能作画，敲几个关键词，就能输出一幅基本功扎实的画作，但实话说，这些画充其量只是替代了某些“艺术工厂”的流水线式生产。

　　当然，这并不意味着人工智能对创造性工作来说一无是处。人工智能学者王咏刚就认为：“无论是AI对话、AI写文章还是AI作画，大规模预训练模型固有的非确定性、发散性、天马行空的特点，恰好可以成为激发人类灵感的好帮手。”人的灵感并非从天而降的，很多时候正是“站在巨人的肩膀上”，而人工智能背后的庞大数据库，可以扮演“巨人”角色，让创造者站得更高、看得更远。

　　人工智能技术的进步，其更重要的意义在于：让人从重复性的脑力劳动中解放出来，聚焦于真正的创造。一些大学课后作业可以用人工智能完成，给大学老师提出的问题是：以后布置的作业是不是要更有新意？能用机器完成的作业，一定不是好作业。年度总结、月报、周报中的套话，可以轻松交给人工智能完成，这也说明一些占据员工大量时间精力的工作只是重复性消耗。

　　换言之，未来检验一项工作是否真正有意义、有实效的标准，就是要看其能不能被人工智能轻易取代。有人认为，人工智能迟早能够替代人类现有的大部分文字工作。如果这一判断最终成为现实，那恰恰说明很多文字工作并非思想的创新，而仅仅是材料的堆砌。

　　随着素材的积累，比ChatGPT更“聪明”、更“全能”的聊天程序，一定会在不久的将来诞生。对此，人们与其焦虑“机器取代人工”，不如敞开胸怀，欢迎技术进步给工作与生活带来的改变。指挥机器的是人，不是机器本身，而要让机器的“大脑”更好地服务于人，也离不开人的主观感受与创新创造。人类腾出更多精力，聚焦于思想与观念的创新，机器当好“秘书”，在科学与文化领域一定会取得更深远的突破。

(责编：申佳平、陈键)
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