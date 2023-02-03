人民网记者 乔雪峰

在广西与贵州交界，有这么一个小站——册亨站，它坐落于云贵高原群山之上。越过站台，可以看到山脚下星罗棋布的布依族村落，房屋升起袅袅炊烟。

册亨站旅客主要来自册亨、望谟县，大多为外出务工、求学人员，多选择在年前节后出行。由于平日没有旅客乘车，途经南昆铁路的旅客列车不在册亨站停靠。

春运期间，中国铁路南宁局集团有限公司专门安排昆明至深圳东K1206/1205次旅客列车在册亨站停靠，停站3分钟，方便村民返乡过年。

布依族旅客李茂员和妻子夫妻俩就是搭乘这趟火车回家过年的。“这趟客车直达我们册亨，在外打拼一年了，必须回家过年，看看亲人，拜拜祖宗，来年有个好兆头。”

据李茂员介绍，夫妻俩省吃俭用惯了，为了给孩子们减轻负担，老两口年过五旬还在外打工。这次返乡，他们要把整个家都搬回去，年后留在老家带孙子不再出门。但是，对于更多人来说，除去短暂的回家，生活还将在他乡继续。

罗文艳和女朋友在深圳一家电子厂工作，一个月收入有4、5千，两人相约分别回家过年后，再坐这趟火车返回深圳，一起为未来的幸福打拼。“趁着年底发奖金，我给自己添置了新衣服，还为父母买了几件。”

独自一人乘车的黄帮艳今年31岁，外出务工近10年，目前和丈夫在深圳工作。每逢春节，她都要买一张回家的硬卧票。“我坐这趟车有4、5年了，下午出发，睡一觉，第二天中午就到了，很方便。”

黄帮艳的丈夫因家中急事，已提前先返家。今年，黄帮艳决定先回娘家呆几天，再回自己家和丈夫一家人过除夕。当天，像黄帮艳一样，还有14位老乡在册亨站下车。

百色车务段册亨站站长杨先开告诉记者，册亨站位于黔西南布依族苗族自治州巧马镇，当地村民多是布依族、苗族等少数民族，以到广东广州、深圳等地务工为生。“我们经过走访调研，了解到村民乘车的需求，也是响应国家提出乡村振兴的号召，加开册亨停靠站。”

杨先开表示，即使只有一名旅客，册亨站也要把工作做到位，把服务做好，方便村民出行。

在村子里，像她一样的年轻人都选择搭乘火车外出打拼，换回家里更好的生活。车轮滚滚向前驰骋，乡亲们的日子越来越红火。脚踩这片熟悉的热土，黄帮艳既安心，又满是期待。