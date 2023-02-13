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格力电器董事长董明珠：消费升级带来发展底气

2023年02月13日08:56 | 来源：人民网-人民日报
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中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。
    民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

相关链接：人民网《对话企业家》“百家企业谈信心”特别策划

■ 家电消费升级带来的时代机遇，就是我们稳定发展的最大底气，每一个奋发有为的企业都会对未来发展抱有信心

■ 越是面对挑战，越要坚定信心，拿出攻坚克难的勇气，于危中寻机，于创新中突破

■ 新时代是民营企业家建功立业的大好时代

当前经济运行正在回升，但也面临不确定因素。在不确定性中，仍有确定的趋势和向上的方向。具体到家电行业而言，整个行业正在向场景化、绿色化、智能化方向升级。家电消费升级带来的时代机遇，就是我们稳定发展的最大底气，每一个奋发有为的企业都会对未来发展抱有信心。

扩大内需、提振信心，事关国家发展全局，也是企业使命所在。格力电器成立30多年，不算是一个年轻的企业，但我们永葆一颗激情昂扬的年轻之心。自信自强、自主创新，正是企业不断发展壮大的重要武器。越是面对挑战，越要坚定信心，拿出攻坚克难的勇气，于危中寻机，于创新中突破。

市场的活力和信心，既需要需求端的拉动，也离不开供给端的提升。我们身处供给端，牢牢聚焦消费者的美好生活需要，用创新之光点亮发展信心、增强发展动能，研发了多个广受市场欢迎的爆款产品。

成长之路充满挑战，但我们始终相信，认准方向坚定走下去，路一定会越走越宽。高质量发展要求我们既要有自立自强的骨气，也要有坐冷板凳、练硬功夫的毅力，用创新实现关键核心技术自主可控，在高质量发展之路上赢得先机。截至目前，格力已拥有37项国际领先的技术。

新时代是民营企业家建功立业的大好时代。中央经济工作会议提出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。企业家要始终心怀“国之大者”，企业发展也应与国家重大战略同频共振。我们希望，持续为消费者的美好生活赋能，为社会创造价值，让中国技术更好地服务全世界。

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(责编：杨曦、陈键)
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