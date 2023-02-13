京东首席执行官徐雷：在烟火气中感受经济活力
中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。
民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。
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■ 回顾京东创业历程，我们受益于蓬勃发展的中国经济
■ 信心来自我国加快推进数实融合
■ 接下来，我们将进一步扩大投资，不断夯实供应链基础设施
■ 信心来自我国超大规模市场优势
■从升腾的烟火气、复苏的忙碌劲中，充分感受到中国经济的韧性与活力
国家好，企业才会好。回顾京东创业历程，我们受益于蓬勃发展的中国经济，取得了长足的进步。中央经济工作会议强调，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，这为广大民营企业指明了下一步发展方向。经过努力，2023年中国经济将实现整体性好转，对此，我们充满信心。
一方面，信心来自我国加快推进数实融合。
实体是根基，数字是羽翼。近年来，我国持续推进数实融合，为高质量发展打造了坚实的数字底座。
京东是一家新型实体企业。自创业伊始，我们就从供应链视角对自身业务进行规划和布局，如今初步锻造了数智化社会供应链，并以此为基础设施对外进行赋能。接下来，我们将进一步扩大投资，不断夯实供应链基础设施，促进更多传统产业转型升级。
另一方面，信心来自我国超大规模市场优势。
中央经济工作会议提出“着力扩大国内需求”。随着扩大内需战略的深入实施，我认为居民消费将回归常态，经济发展将获得强劲动能。
正如京东的消费数据显示，今年春节假期，消费者在京东的购物品类更加多元，也更日常化，手机通信、家用电器和医疗保健领域的成交额占比提升明显；服务消费升级趋势则更明显，生活服务成交额同比增长超300%。
2023年仍将面临挑战，但我从升腾的烟火气、复苏的忙碌劲中，充分感受到中国经济的韧性与活力，也因此倍添面向未来的信心和勇气。
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