中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

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■ 今年消费电子行业将迎来回暖反弹，尤其是中国市场有望实现全球领跑

■ 2023年，是中国经济企稳回升的信心提振之年，也是科技型企业和实体经济企业切换发展模式、抓住新产业与新技术周期、争创世界一流企业的机遇之年

■ 今年小米研发投入将超200亿元，2022年—2026年总计将超1000亿元

■ 今年小米将着力强链补链、攻克关键核心技术，助推国产供应链的高质量发展

中央经济工作会议对坚持“两个毫不动摇”的表述，传递了支持民营经济和民营企业发展壮大的最强音。

刚过去的春节假期，国内多个行业消费快速回暖，势头强劲。

春江水已暖！这让我们倍增前行信心。

中国经济有长期向好的基本面，有世界最完整的产业体系，持续的科技创新正成为新旧动能转换的动力源泉，中国消费者的品质化需求在提升……这些都让我们相信，今年消费电子行业将迎来回暖反弹，尤其是中国市场有望实现全球领跑。

我认为，2023年，是中国经济企稳回升的信心提振之年，也是科技型企业和实体经济企业切换发展模式、抓住新产业与新技术周期、争创世界一流企业的机遇之年。对于小米而言，我们将稳健推进，为未来2—3年的新一轮爆发做好充分准备。

创新是引领发展的第一动力。作为科技型企业，我们始终专注硬核技术创新，坚持“技术为本”的铁律不动摇。今年小米研发投入将超200亿元，2022年—2026年总计将超1000亿元。

做优秀企业的境界，是实现“一家兴、百家强”。今年小米将着力强链补链、攻克关键核心技术，助推国产供应链的高质量发展。目前，我们的智能制造体系正在向制造行业不断输出、持续赋能，一些供应链合作企业已经启用了我们的整套产线设备和智能工厂系统体系。

面对新一轮科技革命和产业变革，产业竞争既是硬核技术的比拼，也是生态之争、体系化能力之争。我们将坚持创新引领，全力营造完备的新型科技生态，为用户提供全方位、全场景的美好智能生活，助力我国制造业向高端化、智能化、绿色化不断迈进。

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(责编：杨曦、陈键)

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