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伊利董事长潘刚：消费市场机遇在增多

2023年02月13日08:58 | 来源：人民网-人民日报
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中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。
    民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

相关链接：人民网《对话企业家》“百家企业谈信心”特别策划

■ 今年春节假期，消费市场实现了“开门红”，乳制品销售也实现回暖增长，让我更加感受到中国经济的韧性，信心也更足

■ 随着经济增长的内生动力不断积聚增强，经济活力在释放，消费市场的机遇也在增多

■ 中央经济工作会议提出切实落实“两个毫不动摇”，充分体现了党和国家对民营经济和民营企业的高度重视、大力支持

当前，大众的消费热情正在回归。今年春节假期，消费市场实现了“开门红”，乳制品销售也实现回暖增长，让我更加感受到中国经济的韧性，信心也更足。

随着经济增长的内生动力不断积聚增强，经济活力在释放，消费市场的机遇也在增多。无论是消费者需求变化、产品升级，还是渠道变化，都蕴含着增长机会。

就乳制品行业而言，一方面，消费者的健康意识进一步增强，乳制品作为补充人体所需优质蛋白的重要来源之一，在人均消费量上还有较大增长空间；另一方面，消费者倾向于选择自己熟悉品牌的产品，对品质更好、成分更健康的产品的需求在增加。2023年，我们将竭力推出更多满足消费者多样化、品质化需求的产品。

就实体经济企业而言，在精准洞察消费趋势、深耕市场的同时，提升数字化水平是加速赋能的重要手段。近年来，我们对内成立了数字科技中心，联动其他部门共创合作，打造面向未来的数字化原生组织；对外加强合作，广泛引入各类数字化人才，在降本增效、激发内生动力的同时，也更加全面、深入地洞察并响应消费者需求。

中央经济工作会议提出切实落实“两个毫不动摇”，充分体现了党和国家对民营经济和民营企业的高度重视、大力支持。我们将通过建立贯穿各业务环节的数字化系统，赋能产业链，助力行业实现智能化转型升级，为实体经济高质量发展贡献更多力量。

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(责编：杨曦、陈键)
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