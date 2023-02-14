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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

正大集团谢毅：企业应为解决社会问题进行经营理念改革创新

人民网记者 杨曦
2023年02月14日14:06 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

人民网：去年年底，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

谢毅：中央经济工作会议释放了把发展放在首要任务，提振各界信心的强烈信号，为后疫情时代的中国经济确定了大方向。会议明确，2023年将以更大力度吸引和利用外资。这意味着中国开放的大门将越开越大，中国将进一步打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。这给外资企业在中国的投资发展注入了“强心剂”。

作为改革开放后第一家进入中国大陆的外资企业，正大集团是中国改革开放伟大进程的参与者、见证者、贡献者，也是受益者。进入中国40多年来，我们始终以农牧食品为主业，为中国的经济恢复和社会稳定发展贡献力量。2023年，我们更有信心，为百年大变局中的社会变革，为后疫情时代的经济复苏，贡献更多的“正”能量。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？企业是否有计划进一步加大对中国市场的投入？

谢毅：中国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，这为后疫情时代中国的经济复苏奠定了坚实基础。正大集团作为华人企业，在中国投资发展的信心从未动摇。

我们将凭借完整的全产业链条、利用多元化的全球资源，以“科技+服务”为主导，继续加大在中国的各项投入，持续助力中国经济实现可持续高质量发展。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，对此您有何感受，有何进一步的期待与建议？

谢毅：十八大以来，中国在改善营商环境方面做出了持续的努力，营商环境朝着更好的方向发展。这给外资企业在中国的投资发展带来了巨大的利好。中国持续扩大开放和改善营商环境，让我们对中国的经济发展前景更有信心，我们愿意继续深耕中国市场、共享发展机遇。

当然，企业在享受中国发展红利的同时，也要具备“主人翁”精神，要为解决社会问题进行企业经营理念的改革创新，要秉承“共商、共建、共享”的原则，不断繁荣市场、扩大就业，帮助更多的中小企业和弱势群体，实现经济利益和公共利益的平衡发展。

正大集团在过去100多年的发展历程中，始终秉承“利国利民利企业”的经营宗旨，经营事业首先要有利于投资所在国家的利益，其次要有利于投资所在国人民的利益，最后才考虑企业的自身。目前我们正在积极转型升级，顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，以最快的速度适应社会的发展和变革。 

人民网：您所负责的企业将有何新动作、新布局？

谢毅：正大集团始终坚持打造“从农场到餐桌”的全产业链发展模式。进入数字化的新时代，正大集团以过往在产能端的不断积累及取得的丰硕成果为助力，进一步发力零售端，着力构建下游的“四位一体”，赋能商户、服务社区，实现新零售事业的整体跃升，以期为中国广大消费者提供更多更好的产品和服务。

未来，我们将继续依托服务平台优势，探索“1+N”联动发展模式，逐步布局上百个集土地改良、种植养殖、农产品加工、安全食品、冷链物流、电商金融、人才培养、生态观光、环保低碳、休闲度假、地域文化传承等于一体的现代农业科技产业园，打造农业科技产业联盟。

(责编：杨曦、章斐然)
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