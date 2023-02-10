人民网记者 王震

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是努力实现经济运行整体好转的关键一年。

各地经济增速目标定了多少？拼经济、稳增长有哪些新动作？近期，随着地方两会落下帷幕，31个省区市划定2023年经济发展目标和路线图。

21个省区市GDP目标在5%-6%区间

记者梳理今年各地GDP增长目标发现，有21个省区市增长目标设定在5%-6%区间；8个省区市份增长目标在6.5%及以上，其中海南最高，为9.5%左右；北京、天津增长目标低于5%，分别为4.5%以上和4%左右。

与2022年相比，今年各地对经济增长目标的设置相对稳健，有21个省区市增长目标低于去年，山东、广东、浙江、江苏等经济大省均将增长目标设定为5%左右。

“去年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，中国经济增速回落到3%。今年必须要大力提振经济，推动经济重新企稳回到稳定增长的轨道。”对于各地设定的增长目标，对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟认为，这是实事求是的目标，反映出今年稳增长稳就业非常重要、非常关键。

中央经济工作会议提出，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，同时强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”“推动经济运行整体好转”。从各地政府工作报告来看，各地经济发展更突出“稳”字。同时，消费的基础性作用和投资的关键作用重要性更加凸显，成为做好全年经济工作，实现稳中求进的重要着力点。

稳就业仍是今年经济工作的重要任务

就业是最大的民生，也是发展经济的重要抓手。

在今年的地方政府工作报告中，各地对加大就业增收力度、落实落细就业优先政策着墨颇多，鼓励高校毕业生创业、促进农民工就业增收、实施以工代赈、建设零工市场、职业技能培训等稳岗扩岗举措被频频提及。此外，多地强调“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出位置”。

从各地公布的稳就业目标来看，基本与往年持平或有所提高。新增就业方面，16个省区市明确提出2023年的新增就业人数目标，其中，城镇新增就业大省江苏为120万人以上，广东、山东为110万人以上，河南为110万人。失业率方面，18个省区市明确城镇调查失业率目标控制在5.5%以内或左右。

从具体举措来看，浙江提出，开展职业技能培训110万人次以上，建成零工市场200个；江苏提出，制定实施新一轮减负稳岗扩就业政策措施；广东提出，健全终身职业技能培训制度，推动零工市场建设；四川提出，在重点工程项目中实施以工代赈，促进农民工就近就业增收；山东提出，新创设城乡公益性岗位60万个；湖南提出，构建常态化援企稳岗帮扶机制……

“发力稳就业，归根到底是促进经济社会稳定，增加收入水平，恢复市场信心。”北京社科院研究员王鹏表示，稳定就业是发挥政府职能，稳定市场预期，促进经济社会发展的重要一环，同时也是保障基本民生，进一步稳定消费、扩大内需的重要手段，对于经济恢复发展发挥着重要作用。

“扩内需、促消费”相关政策力度加码

消费是我国经济增长的重要引擎，着力扩大内需是推动经济运行整体好转的当务之急。

记者梳理发现，今年有20个省区市设定社会消费品零售总额增速目标，其中，安徽、福建等6个省区市较2022年上调。

在政府工作报告中，多地明确将扩内需、促消费放在优先位置。从具体部署来看，各地纷纷从供需两侧发力施策，发挥消费对经济的拉动作用，进一步释放国内市场需求潜力：

——北京提出，加紧推进国际消费中心城市建设，试点建设80个“一刻钟便民生活圈”，积极培育数字消费、文化消费、绿色消费、冰雪消费。

——浙江提出，把激活和扩大消费摆在优先位置，进一步提升传统消费、培育新型消费，打响“浙里来消费”品牌，力争社会消费品零售总额增长4.5%左右。

——广西提出，发展夜间经济，促进都市文化旅游消费提质升级；继续办好“33消费节”等促消费活动，推进城市一刻钟便民生活圈建设。

——四川提出，大力促进消费复元活血，因城施策促进房地产市场企稳回暖，加快打造国际消费目的地。

……

中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。从各地政府工作报告中不难看出，进一步发挥消费的基础性作用，挖掘内需的潜力，成为各地实现今年经济增长目标的重要抓手。

“扩大内需、促进消费对于实现经济增长的目标具有重要的意义。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，恢复和扩大消费，政策可以发挥更大作用，应不断完善消费政策，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

陈建伟表示，一直以来，我国内需在带动经济增长方面的贡献还有待提高，“必须要挖掘内需的潜力，内需稳步提升，今年的增长目标就能实现。”

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(责编：王震、高雷)

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