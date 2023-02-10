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1月份工业品价格整体继续下降 PPI同比下降0.8%

2023年02月10日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。

从环比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.5%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.1个百分点。输入性因素影响国内石油相关行业价格下行，其中石油和天然气开采业价格下降5.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降3.2%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.3%。煤炭保供持续发力，煤炭开采和洗选业价格由上月上涨0.8%转为下降0.5%。钢材市场预期向好，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.5%，涨幅扩大1.1个百分点。此外，农副食品加工业价格下降1.4%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.2%，纺织业价格下降0.7%；有色金属冶炼和压延加工业价格持平。

从同比看，PPI下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降1.4%，降幅与上月相同；生活资料价格上涨1.5%，涨幅回落0.3个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有15个，与上月相同。主要行业中，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降11.7%，降幅收窄3.0个百分点；化学原料和化学制品制造业价格下降5.1%，降幅与上月相同；有色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，降幅扩大0.8个百分点；纺织业价格下降3.0%，降幅扩大0.9个百分点。此外，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨6.2%，涨幅回落3.9个百分点；石油和天然气开采业价格上涨5.3%，涨幅回落9.1个百分点；煤炭开采和洗选业价格由上月下降2.7%转为上涨0.4%。

据测算，在1月份0.8%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.4个百分点，新涨价影响约为-0.4个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
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