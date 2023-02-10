人民网北京2月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年1月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，环比上涨0.8%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。

——从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.8%

食品价格上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.52个百分点。食品中，受春节等季节性因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格分别上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，涨幅比上月均有扩大；生猪供给持续增加，猪肉价格下降10.8%，降幅比上月扩大2.1个百分点。

非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.25个百分点。非食品中，随着疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨，涨幅在3.8%—5.6%之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4%和2.6%。

——从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点

食品价格上涨6.2%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点。食品中，鲜菌、鲜果和鲜菜价格分别上涨15.9%、13.1%和6.7%；猪肉价格上涨11.8%，涨幅比上月回落10.4个百分点；鸡蛋、禽肉类和水产品价格分别上涨8.6%、8.0%和4.8%；粮食和食用油价格分别上涨2.7%和6.5%。

非食品价格上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.98个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；能源价格上涨3.0%，涨幅比上月回落2.2个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨5.5%、5.9%和4.9%，涨幅均有回落。

据测算，在1月份2.1%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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