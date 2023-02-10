人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数读中国——

受春节效应和疫情防控政策优化等影响 1月份CPI同比上涨2.1%

2023年02月10日09:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年1月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，环比上涨0.8%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。

——从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.8%

食品价格上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.52个百分点。食品中，受春节等季节性因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格分别上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%，涨幅比上月均有扩大；生猪供给持续增加，猪肉价格下降10.8%，降幅比上月扩大2.1个百分点。

非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.3%，影响CPI上涨约0.25个百分点。非食品中，随着疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨，涨幅在3.8%—5.6%之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4%和2.6%。

——从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.3个百分点

食品价格上涨6.2%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点。食品中，鲜菌、鲜果和鲜菜价格分别上涨15.9%、13.1%和6.7%；猪肉价格上涨11.8%，涨幅比上月回落10.4个百分点；鸡蛋、禽肉类和水产品价格分别上涨8.6%、8.0%和4.8%；粮食和食用油价格分别上涨2.7%和6.5%。

非食品价格上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约0.98个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；能源价格上涨3.0%，涨幅比上月回落2.2个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨5.5%、5.9%和4.9%，涨幅均有回落。

据测算，在1月份2.1%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
受春节效应和疫情防控政策优化等影响 1月份CPI同比上涨2.1%
　　人民网北京2月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2023年1月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，环比上涨0.8%。 国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。…
31省区市敲定GDP目标 各地如何拼经济、稳增长？
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是努力实现经济运行整体好转的关键一年。 各地经济增速目标定了多少？拼经济、稳增长有哪些新动作？近期，随着地方两会落下帷幕，31个省区市划定2023年经济发展目标和路线图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部