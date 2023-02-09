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2023年经济开局观察——

国际机构缘何上调中国经济增长预期？

人民网记者 罗知之
2023年02月09日10:09 | 来源：人民网
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1月25日，联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告，预测在2023年世界经济增速降至1.9%的背景下，中国经济增速将达到4.8%。1月30日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%。

近期，各界对于中国市场的信心正在持续升温，除了国际组织，多家外资金融机构也纷纷上调2023年中国经济增长预期，认为中国经济是为数不多提振全球预期的积极因素，是推动全球经济增长的“关键推动力”。

防疫政策优化，中国开放助力全球经济增长

联合国《2023年世界经济形势与展望》报告预测，随着中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施，中国经济增长将加速。国际货币基金组织也认为，中国优化调整防疫政策为经济更快增长铺平道路，全球通胀形势也有望缓解。

国际货币基金组织《世界经济展望报告》预计，其他主要经济体中，美国经济增速今明两年预计分别为1.4%和1%；欧元区经济有望分别增长0.7%和1.6%。

“中国发展极有可能成为促进2023年全球经济增长的一个最重要因素。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出。

除了国际组织，国际金融机构也纷纷上调2023年中国经济增长预期。野村证券从4.8%上调至5.3%，高盛集团从4.5%上调至5.5%，最乐观的摩根士丹利则预计中国经济将增长至5.7%。

外交部发言人毛宁表示，“我注意到有关报告，也注意到近期，摩根士丹利、高盛、汇丰、摩根大通等多家国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测。”在世界经济论坛2023年年会期间，与会人士普遍认为，中国优化调整疫情防控政策将显著降低全球经济衰退的可能性，中国的开放有助于全球经济增长。世贸组织总干事伊维拉表示，中国是世界经济增长的引擎。

“我们对中国经济发展前景充满信心。今年，中国经济活力和潜能将充分释放，继续为世界经济注入信心和力量。”毛宁强调。

资产更具吸引力，外资持续加码中国市场

截至2月3日，今年以来北向资金累计净流入达1467.11亿元。仅1月份，北向资金净流入额累计达1413亿元，创单月净流入新高。

“考虑到全球利率下滑，对海外资金来说，中国资产具有吸引力。”瑞银证券中国策略师孟磊认为，随着疫情防控政策的优化，外资对中国经济有了更高的期待。瑞银对今年全球经济的增长预期为2%左右，中国则有望实现5%左右的增长。

尽管当前世界经济面临复杂挑战，但外资金融机构普遍认为，那些对他们造成巨大压力的因素正在不断减少，这进一步刺激他们对中国金融市场的投资。

近年来，外资金融机构始终对中国市场保持高度关注。2020年，外资总体净增持国内股票和债券超过2000亿美元；2021年末，境外投资者持有境内上市股票和债券的总市值累计达12984亿美元。

花旗在最新研究报告中判断，预计明晟（MSCI）中国指数2023年的估值可提升18倍，EPS将增长15%，这意味着还有30%的上涨空间，在全球资产配置中仍对中国股市保持超配。

春节假期期间，全国国内旅游人次和收入分别同比跃升23.1%和30.0%，而全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%。野村中国研报指出，中国解除防控措施、回归稳增长发展战略，无疑将在短期内提振经济增长，并带动部分受抑制需求的释放。中国经济增速显著反弹已经成为共识。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年人民币汇率双向浮动、弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。我国跨境资金流动全年总体均衡，境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。

据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

支持政策陆续出台，跨国公司看好中国机遇

“韧性”“实力”“潜力”，是外资看好中国经济的关键词。

“国际社会产生乐观预期的根本原因，是中国经济的承压能力强、发展动力足、回旋空间大、政策储备多，以及相对较低的增长基数。”国务院发展研究中心研究员、中国国际发展知识中心研究组织处处长龙海波解释。

富达基金管理（中国）有限公司投资策略总监戴旻认为，去年12月中央经济工作会议重申了“发展为第一要务”，把“恢复和扩大消费摆在优先位置”。“这些支持性政策的陆续出台，利好市场信心以及经济活动的恢复。”

高通公司相关负责人孟樸向人民网《对话企业家》栏目表示：“我们对中国市场始终保持乐观。中国在5G、人工智能、物联网、智能网联汽车、虚拟现实/增强现实、工业互联网等领域进行了深入部署。这些领域将成为创新的新引擎和中国经济增长的主要动力，将为高通以及我们的合作伙伴带来更多机遇。”

西门子全球执行副总裁肖松也表示，随着中国疫情防控进入新的阶段，中国经济发展将迎来复苏并为全球经济增长提供强劲动力。虽然前行过程中面临压力与挑战，但中国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，这些都为经济恢复发展奠定了坚实的基础。

“除了巨大的市场体量，中国还拥有完整且多元的产业链、高素质的就业人群。因此，中国经济具有极大韧性。随着中国继续扩大内需、加快产业升级和推进高水平开放，同时更好统筹疫情防控和经济社会发展，相信中国有足够的政策空间应对经济下行压力，并在新能源、人工智能、绿色低碳等领域找到新增长点。”IBM公司相关负责人陈旭东说。

ABB电气相关负责人赵永占认为，作为世界第二大经济体，中国拥有超大规模的国内市场和完善的工业配套能力，目前正加速数字化、绿色转型，着力提高经济发展的质量和效益，推动“碳中和”目标的落地，为企业提供了广阔的发展机遇。 

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(责编：申佳平、高雷)
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