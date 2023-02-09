人民网北京2月9日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，2月7日，风云气象卫星研制与论证工作汇报暨风云三号04批卫星工程启动仪式在中国航天科技集团公司第八研究院举行。

据介绍，风云三号04批卫星是我国第二代极轨气象卫星收官之作，包含一颗倾斜轨道降水测量卫星和一颗太阳同步晨昏轨道卫星，将进一步提升载荷探测能力、平台服务保障能力，通过与静止气象卫星配合，首次实现我国卫星高低轨协同观测的在轨验证，支撑第三代气象卫星智慧观测和体系发展。

在启动仪式上，中国气象局副局长曹晓钟要求，扎实做好今年两颗卫星测试发射任务，研制单位要做好再梳理、再核查、再确认、再测试工作，确保万无一失，应用部门提前参与，提前做好应用准备；要切实做好三颗在研气象卫星的研制计划安排并严格执行，保障好卫星完成相关研制和发射任务，确保气象业务在“十四五”期间的应用需求；高质量推进后续第三代风云气象卫星的论证工作，在吸纳国内外遥星发展的最新设计理念和成果的基础上，强化需求引领，加强前瞻性、创新性技术研究，科学统筹设计，细致组织论证，打造全球领先的第三代风云气象卫星。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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