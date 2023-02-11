人民网北京2月11日电 （记者李栋）节气不等人，春日胜黄金。眼下，正是春耕的关键时期，全国冬小麦春管陆续展开，各地抢抓农时，不断夯实小麦稳产基础。

夏粮是全年粮食生产的第一季，小麦产量占到90%以上。刚迈入立春节气，在素有“中原粮仓”之称的河南省，春灌工作正陆续开始。

近期，河南省安阳县高庄镇后遵贵村的种粮户们已经陆续开始了小麦春管春灌工作。在村民樊建玮的麦田里，汩汩的清水顺着麦垄欢快流淌，嫩绿的小麦“喝”着返青水。

“小麦头遍水非常重要，现在浇地很方便，田间地头都建有灌溉水井，只要一刷卡就能出水浇地，比以前省钱又省事。”樊建玮说，从去年冬天到现在，天气条件适宜小麦生长，今年有望再迎来丰收季。

当今农业生产，技术赋能持续提高着粮食安全综合保障能力。“在春灌关键期，通过组织水利、农业等部门分工协作，全力保障小麦春灌春管。”安阳县农业农村局相关负责人说。

“为确保今年小麦丰收，组织农技人员深入到田间地头，手把手指导农户掌握小麦春管技术要领，目的就是让农户尽快实现从‘会种地’到‘慧种地’的转变，为小麦科学种植补齐技术短板。”该负责人介绍，目前，安阳县47.6万亩小麦的春灌工作正在科学指导下有序进行。

农业农村部最新农情调度显示：目前，江淮地区冬小麦陆续开始返青，苗情长势向好；西南地区冬小麦进入拔节孕穗期，长势与上年相当；北方地区冬小麦将在半个月后开始大面积返青。

近日，农业农村部召开全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议。会议强调，要不误农时抓好春播，压紧压实粮食安全党政同责，落实落细粮食生产各项扶持政策，做好政策解读，大力发展农业社会化服务，切实稳住粮食面积。

会议研判，当前夏季粮油生产基础总体较好。“把大面积提升单产作为当前和今后一个时期粮油生产的重点，通过良田、良种、良法、良机、良制集成组装的综合性方案，搞好技术集成、主体配套、政策衔接，由点及线到面推广高质高效品种技术，全力推动大面积单产提升尽快落地见效，不断夯实国家粮食安全根基。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王震、高雷)

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