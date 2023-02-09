人民网北京2月9日电 （记者王仁宏）住房和城乡建设部办公厅日前发布通知，确定我国将开展城市公园绿地开放共享试点，试点时间为1年。

通知表示，各地要以点带面，不断推动公园绿地开放共享。鼓励各地增加可进入、可体验的活动场地，在公园草坪、林下空间以及空闲地等区域划定开放共享区域，完善配套服务设施，更好地满足人民群众搭建帐篷、运动健身、休闲游憩等亲近自然的户外活动需求。其中，南方地区要应试尽试，逐步扩大公园绿地开放共享区域。其他地区可根据实际情况选择试点城市，合理确定开放共享区域。

通知要求，各试点城市要梳理公园绿地中的空闲地、可供游憩活动的草坪区和林下空间等，及其周边服务设施配置情况，建立可供开放共享的绿地台账，科学编制试点实施方案，积极开展相关探索，因地制宜拓展公园绿地开放共享新空间。开放用于游憩活动的草坪区域要根据植物生长周期和特性，推广地块轮换养护管理等制度，避免植被被过度踩踏影响正常生长。

(责编：王仁宏、高雷)

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