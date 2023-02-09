人民网北京2月9日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，2023年2月9日，江苏、内蒙古、西藏3省（区）公开了中央生态环境保护督察整改方案。至此，第二轮中央生态环境保护督察整改方案全部向社会公开。

据悉，第二轮中央生态环境保护督察整改方案共明确整改任务2164项。截至2022年底，已完成1275项，完成率近60%，其余整改任务正在积极有序推进。

督察整改是生态环境保护督察的重要环节，是检验督察工作成效的重要标志。2019年至2022年，第二轮中央生态环境保护督察分六批完成对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团、2个国务院部门和6家中央企业的督察。根据有关要求，被督察对象需通过省级党报、电视台、政府网站、政务新媒体等便于人民群众知晓的方式，及时公开整改方案。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经