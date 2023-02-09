人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二轮中央生态环境保护督察整改方案已全部公开 整改完成率已近6成

2023年02月09日17:03 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月9日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，2023年2月9日，江苏、内蒙古、西藏3省（区）公开了中央生态环境保护督察整改方案。至此，第二轮中央生态环境保护督察整改方案全部向社会公开。

据悉，第二轮中央生态环境保护督察整改方案共明确整改任务2164项。截至2022年底，已完成1275项，完成率近60%，其余整改任务正在积极有序推进。

督察整改是生态环境保护督察的重要环节，是检验督察工作成效的重要标志。2019年至2022年，第二轮中央生态环境保护督察分六批完成对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团、2个国务院部门和6家中央企业的督察。根据有关要求，被督察对象需通过省级党报、电视台、政府网站、政务新媒体等便于人民群众知晓的方式，及时公开整改方案。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第二轮中央生态环境保护督察整改方案已全部公开 整改完成率已近6成
　　人民网北京2月9日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，2023年2月9日，江苏、内蒙古、西藏3省（区）公开了中央生态环境保护督察整改方案。至此，第二轮中央生态环境保护督察整改方案全部向社会公开。…
人民银行发布《金融控股公司关联交易管理办法》
　　人民网北京2月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为规范金融控股公司关联交易行为，促进金融控股公司稳健经营，防范金融风险，人民银行制定了《金融控股公司关联交易管理办法》（以下简称《办法》），今日正式发布。 金融控股公司参控股机构数量多、业务和组织架构复杂、金融活动体量大、关联性高，规范关联交易管理是加强和完善金融控股公司监管的重要组成部分，是落实党的二十大关于强化金融稳定保障体系总体部署的重要一环。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部