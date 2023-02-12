1月份对实体经济发放贷款增加4.93万亿元
2023年02月12日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的最新数据显示：1月份，我国人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。截至1月末，我国本外币贷款余额224.8万亿元，同比增长10.6%，人民币贷款余额219.75万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末高0.2个百分点。
在存款方面，1月份我国人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。截至1月末，本外币存款余额271.39万亿元，同比增长11.9%，人民币存款余额265.39万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高1.1个和3.2个百分点。
据初步统计，1月份我国社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加4.93万亿元，同比多增7308亿元。截至1月末，我国社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额为218.19万亿元，同比增长11.1%。
在货币供应量方面，1月末，我国广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币（M1）余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币（M0）余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。
《 人民日报 》（ 2023年02月12日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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