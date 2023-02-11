人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，国家原子能产业计量测试中心获批筹建。

为提升原子能产业核心竞争力，更好地发挥计量对原子能产业的技术支撑和保障作用，近日，市场监管总局批准依托中国原子能科学研究院筹建国家原子能产业计量测试中心。

据了解，原子能产业是从事核燃料生产与循环利用、核能、核技术应用的一门新兴产业，也是关系国家安全和国民经济命脉的高科技战略性产业。在原子能产业全生命周期的每一个关键环节，计量都如影随形。小到一粒可植入人体的“种子源”、一剂放射性药物，大到质子癌症治疗装备、百万千瓦级压水堆核电机组，原子能产品总是率先集成和应用当代最先进的科学技术，并涵盖了物理、化学、材料、机械、生物、电子、信息等众多高科技领域。只有测得出，才能造得出；只有测得准，才能造得精。从研发、设计、生产到应用，计量贯穿原子能产业全寿命周期的各个环节，持续助力原子能产业的质量提升。

据相关负责人介绍，α核素放射性药物为实现十万分之五的超低杂质含量，在设计研发时要对前体辐照材料丰度、分离提取工艺等一系列参数反复计量测试，选择最优方案；质子癌症治疗装备生产中的关键部件和关键工艺，如离子源、超导磁铁、降能器、旋转机架等，离不开先进计量测试技术的支撑，以确保每年为数以千计的患者进行治疗时，输出误差小于千分之五。华龙一号为确保在60年内无事故运行，在数以万计原材料、部组件加工或采购时，需对其物理性能、化学性能、电器性能等进行严苛的计量测试。

该负责人表示，中国原子能科学研究院隶属于中国核工业集团有限公司，是我国核科学技术的发祥地和基础性、综合性核科研基地。依托中国原子能科学研究院筹建国家原子能产业计量测试中心，加快原子能领域计量科技创新，加强产业关键领域计量测试技术的研究和应用，同时为原子能产业培养计量测试高端技术人才和提供全产业链、全溯源链、前瞻性高质量计量技术服务，为推动我国建成世界原子能产业强国的“三位一体”奋斗目标贡献力量。

(责编：李楠桦、高雷)

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