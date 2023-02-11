人民网北京2月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到， 2月9日，全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会在山东省青岛市举行。

会议指出，2022年是反垄断和公平竞争政策实施迈向更高水平的一年，反垄断法律制度体系更加完善，重点领域反垄断监管执法持续加强，经营者集中审查提质增效，破除地方保护和市场分割有力有效，公平竞争文化建设多措并举，反垄断监管执法能力持续提升。全国依法办结各类垄断案件187件，罚没金额7.84亿元；审结经营者集中案794件，附条件批准5件；《反垄断法》完成颁布15年来首次修改，成功举办首届中国公平竞争政策宣传周，提振了市场主体发展预期和信心，激发市场主体竞争活力和创新动力，促进全国统一大市场建设。

会议指出，2023年反垄断重点做好五方面工作：一是锚定一个大市场目标，着力破除地方保护和行政性垄断；二是服务质量强国和知识产权强国建设，着力提升市场竞争活力和质量；三是强化法治监管、信用监管、智慧监管保障，着力提高反垄断监管执法效能；四是守好发展安全底线，着力增强国内国际两个市场两种资源联动效应；五是构建多元共治格局，着力强化公平竞争治理整体合力。

会议强调，强化民生领域反垄断监管执法事关市场主体发展环境和人民群众切身利益，具有重要的宏观效应和社会影响。要牢固树立“监管为民”核心理念，准确把握民生领域反垄断执法专项行动重点任务，切实加大工作力度、强化组织领导，将专项行动抓紧抓实抓出成效。

(责编：李楠桦、高雷)

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