人民网记者 杜燕飞

北京2022年冬奥会开幕一周年之际，日前，记者走进位于北京市昌平区的国家管网集团北京管道公司北京输油气分公司延庆作业区西沙屯分输站，只见站场值班室灯光明亮，一片忙碌的景象，值班人员正目不转睛地盯着电脑屏幕上闪烁的各种数据。

西沙屯分输站值班员介绍站内数字化管理系统。人民网记者 杜燕飞摄

站场内，输气工曹培云像往常一样，戴好安全帽，背上工具包，拿着设备，开始了站场内巡检，忙碌的橙色身影在黄色的天然气管线间来回穿行。

“站场巡检每天8小时一次，节假日我们也不休息。去年的这个时候我们在守护万家灯火的同时，为北京冬奥会加油鼓‘气’，今年我们继续守护好北京‘烟火气’，温暖千家万户。”曹培云说。

站场外，巡线员丁国瑞穿着厚厚的橙色工服，带着沉甸甸的工具，开始了天然气管线的巡护工作。每到一处，他都细致入微，及时清扫阀室周边2米范围内杂草、树叶等，逐一检查阀室和附属设施是否完好、地下管道埋深是否符合标准等情况，确保天然气管线安全平稳运行。

丁国瑞对天然气管道上方的埋深进行检测。人民网记者 杜燕飞摄

“一年365天，我们每天都要巡护，节假日也不例外。”丁国瑞告诉记者，“延庆作业区所管辖的天然气管线大约有170公里，水文地貌复杂，平均下来，每一位巡护人员每天需要徒步14公里巡护。快的话半天能走下来，如果遇到突发情况，时间就不一定了。”

做好天然气保供工作，除了站场内和天然气管道沿线的巡检巡护外，入冬前对所有管线进行维检修作业、消除安全隐患也至关重要。

维抢修分公司员工对天然气管道内结冰点进行热处理。彭伟摄

“我们维抢修作业队只有80多人，去年入冬前，我们连续3个月辗转1.7万公里，对包括延庆作业区在内的陕京天然气管道系统沿线设备设施进行了维检修，完成了57处动火及13次B型套筒焊接任务，消除天然气管道运行安全隐患，确保入冬前所有关键设备完好运行，为冬季保供期间天然气输送安全平稳奠定了基础。”国家管网集团北京管道公司维抢修分公司技术服务队队长刘德玉介绍，“目前，我们保持着锅炉车等设备热启动状态，有计划做好冬防保温、抢修设备维护保养等工作，确保在冬季保供期间冲得上、顶得住、打得赢。”

李小亮、姜国荣是维抢修分公司的焊工和管工，因为工作性质特殊，常年在外工作，每年他们与家人相聚的时间并不多，春节也不能回家。当记者问他们想不想家、想不想孩子的时候，他们异口同声地说：“已经习惯了，确保天然气管道平稳运行是我们的责任，自己所做的一切都很值得。”

记者了解到，陕京天然气管道系统包括陕京一线、二线、三线、四线、永唐秦、唐山LNG外输管线、大唐煤制气北京段等，承担了北京市95%以上的天然气输送任务。而西沙屯天然气分输站是陕京天然气管道系统向北京市供气的重要站场之一。

陕京天然气管道系统西沙屯分输站。人民网记者 杜燕飞摄

“北京2022年冬奥会期间，延庆作业区为冬奥会供气10亿立方民，为冬残奥会供气3亿立方米，践行了‘绿色冬奥’理念。”国家管网集团北京管道公司输油气分公司延庆作业区主任赵正开介绍，北京2022年冬奥会结束后，我们将天然气冬季保供的工作重心转移到“保民生”，自2022年11月1日入冬以来，截至2023年2月1日，陕京天然气管道已累计向北京市供气90.65亿立方米。其中，西沙屯天然气分输站已累计向北京供气14.6亿立方米，占比16%。

北京市延庆区康庄镇大王庄小区居民用上了天然气。刘丽峥摄

家住北京市延庆区康庄镇大王庄小区的王阿姨告诉记者，她家自2020年底搬进楼房以来，告别了之前的煤气罐，用上了管道天然气。“现在我们家做饭、洗澡用的都是天然气，更安全，更环保，生活越来越方便，日子也越过越好了，幸福感满满！”她说。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经