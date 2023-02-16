人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

15项举措排忧解难 为中小微企业复苏注入“强心剂”

王绍绍
2023年02月16日08:52 | 来源：人民网
小字号

近日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发了《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》（下称《措施》）,为进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小微企业调结构强能力，提出15项具体举措，为中小微企业发展注入活力。

多位专家接受人民网财经采访时表示，《措施》的出台，在经济复苏之时为企业发展稳信心、纾困难、调结构，为中小微企业的航行点亮一盏航灯。

宏观提振 保稳预期创造环境基础

中小微企业是中国经济运行的毛细血管、就业的蓄水池、纾困的主力军。数据显示，以个体户、中小微企业为代表的民营性质市场主体，贡献了我国50%以上的税收、60%以上的GDP，构成了经济的“半壁江山”。据工信部数据显示，截至2021年末全国中小微企业数量达4800万户。第四次全国经济普查显示，我国中小微企业吸纳就业占全部企业就业人数达到79.4%。

北京大学企业大数据研究中心《2022年三季度报告暨2022年四季度中国小微经营信心指数报告》中显示，经济政策不确定性成为中小微企业的发展痛点。“此次印发的《措施》，是国家宏观方面给予中小微企业的发展向导。近年来由于疫情等原因，中小企业对未来经济的预期下降，《措施》的出台提供了稳定的政策支持，提振了中小微企业发展的信心，点亮了中小微企业发展一盏明灯。”北京大学光华管理学院教授、北京大学企业大数据研究中心主任张晓波说。

《措施》的出台旨在进一步推动稳增长稳预期。“通过《措施》稳定中小企业预期，回归政策的稳定性和连续性，让市场行为回归市场规律，以此引导中小微企业能够逐渐重拾信心，实现稳定复苏。”中国人民大学中小企业研究院副院长孙文凯说。

“目前，我国中小企业发展进入了新的阶段。过去我国在经济主体增长方面付出了很多努力，现在需要把存量中小企业做大做强。中国经济韧性强、潜力大，2023年经济运行有望总体回升，《措施》将为中小企业的生存和发展奠定良好的经济环境基础。”孙文凯补充道。

金融保障 降税促贷解决后顾之忧

减税降费是我国支持中小微企业发展的主要政策。《措施》明确提出，将结合实际优化调整2022年底到期的阶段性税收减免政策。对此，孙文凯表示，具体来说，这其实是针对小微企业及个体工商户的税费减免政策；其次也为特定行业提供了税收减免政策，以及社保缓缴等政策。

《措施》着力于解决中小微企业融资难的后顾之忧。业内专家表示，中小微企业往往因处于产业链末梢，市场竞争激烈，对外部冲击的抵御能力较弱，融资的风险溢价高；公开披露的财务信息有限，金融机构难以准确评价企业的信用，导致融资可得性低；融资需求规模小、频度高，增大了尽职调查和事后监控的操作成本，造成融资成本上升。融资风险溢价高、可得性低、投入成本高，使得多数投资机构将中小微企业“拒之门外”。

基于融资困难特点，《措施》提出将用好支小再贷款等货币政策工具，引导金融机构增加对中小微企业信贷投放，推动金融机构增加多种贷款，推广随借随还贷款模式，推动普惠型小微企业贷款增量扩面。

业内专家介绍，《措施》更聚焦整体产业中的金融服务配合：促进产业链上中小微企业融资，选择部分具备条件的特色产业集群主导产业链，开展“一链一策一批”融资促进行动。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，制定专门授信方案，促进产业与金融良性循环。

“对企业面临的融资难等多方面的问题，《措施》提出了针对性的政策，能够有效缓解中小企业的资金压力。”孙文凯说。

数字赋能 专业帮扶促进结构转型

产业结构转型，是增加企业活力、促进经济进入高质量发展的一道良方。如今，我国“专精特新”等优质中小企业群体不断发展壮大。数据显示，截至2022年，我国已培育省级“专精特新”企业4万多家，国家级专精特新“小巨人”企业4762家。去年10月我国专精特新企业平稳增长，新一代信息技术保持较强的创新活力，在关键技术、先进工艺等创新成效显著。

随着时代的发展，数字化转型成为中小企业提升抗风险能力、增强市场竞争力与实现效益增长的新机会。《2022中小企业数字化转型报告》显示，18.5%的中小企业在数字化转型中遇到能力上的重重阻力，10.6%对数字化转型结果存疑，抱有消极的态度。在创新转型日渐成效的今天，我国企业数字化水平仍待提高，数字化转型亟待进一步拓展。

在孙文凯看来，目前中小微型企业的数字化转型主要有三方面的问题，一是数字化转型的内生动力不足。中小微企业关注短期利益，缺乏清晰战略定位和中长期布局。二是数字化转型的资源和能力不足，专业人才匮乏，数据孤岛现象严重，因此转型的门槛较高，资金投入量大，还伴有短期收益低、业务再造难等风险。三是数字化有规模优势的效果，中小微企业规模小，数字化的规模效益往往较难实现。

业内专家进一步介绍，《措施》的出台，着眼于目前中小企业的数字化转型痛点，通过深入实施数字化赋能中小企业专项行动，中央财政继续支持数字化转型试点工作，带动广大中小微企业“看样学样”加快数字化转型步伐。通过政策帮扶引导，解决中小微企业内生动力不足、数字化能力匮乏的问题。并进一步推动工业互联网平台进园区、进集群、进企业，解决中小微企业的数字化规模效益难题。

“通过数字化转型的政策引导，政府营造出鼓励数字化转型的宽松环境，从而促使企业敢于进行数字化转型探索，进一步深化企业数字化转型。”张晓波说。（杜天舒对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
15项举措排忧解难 为中小微企业复苏注入“强心剂”
　　近日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发了《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》（下称《措施》）,为进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小微企业调结构强能力，提出15项具体举措，为中小微企业发展注入活力。 多位专家接受人民网财经采访时表示，《措施》的出台，在经济复苏之时为企业发展稳信心、纾困难、调结构，为中小微企业的航行点亮一盏航灯。…
2023年全国春运结束 客流量预计近16亿人次
　　人民网北京2月16日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2023年春运（2月15日）结束，作为疫情防控进入新阶段的第一个春运，跨区域人员流动明显增加。国务院联防联控机制春运工作专班数字显示，春运40天，全国预计发送旅客15.95亿人次，流动中国呈现旺盛活力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部