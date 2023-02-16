王绍绍

近日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发了《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》（下称《措施》）,为进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小微企业调结构强能力，提出15项具体举措，为中小微企业发展注入活力。

多位专家接受人民网财经采访时表示，《措施》的出台，在经济复苏之时为企业发展稳信心、纾困难、调结构，为中小微企业的航行点亮一盏航灯。

宏观提振 保稳预期创造环境基础

中小微企业是中国经济运行的毛细血管、就业的蓄水池、纾困的主力军。数据显示，以个体户、中小微企业为代表的民营性质市场主体，贡献了我国50%以上的税收、60%以上的GDP，构成了经济的“半壁江山”。据工信部数据显示，截至2021年末全国中小微企业数量达4800万户。第四次全国经济普查显示，我国中小微企业吸纳就业占全部企业就业人数达到79.4%。

北京大学企业大数据研究中心《2022年三季度报告暨2022年四季度中国小微经营信心指数报告》中显示，经济政策不确定性成为中小微企业的发展痛点。“此次印发的《措施》，是国家宏观方面给予中小微企业的发展向导。近年来由于疫情等原因，中小企业对未来经济的预期下降，《措施》的出台提供了稳定的政策支持，提振了中小微企业发展的信心，点亮了中小微企业发展一盏明灯。”北京大学光华管理学院教授、北京大学企业大数据研究中心主任张晓波说。

《措施》的出台旨在进一步推动稳增长稳预期。“通过《措施》稳定中小企业预期，回归政策的稳定性和连续性，让市场行为回归市场规律，以此引导中小微企业能够逐渐重拾信心，实现稳定复苏。”中国人民大学中小企业研究院副院长孙文凯说。

“目前，我国中小企业发展进入了新的阶段。过去我国在经济主体增长方面付出了很多努力，现在需要把存量中小企业做大做强。中国经济韧性强、潜力大，2023年经济运行有望总体回升，《措施》将为中小企业的生存和发展奠定良好的经济环境基础。”孙文凯补充道。

金融保障 降税促贷解决后顾之忧

减税降费是我国支持中小微企业发展的主要政策。《措施》明确提出，将结合实际优化调整2022年底到期的阶段性税收减免政策。对此，孙文凯表示，具体来说，这其实是针对小微企业及个体工商户的税费减免政策；其次也为特定行业提供了税收减免政策，以及社保缓缴等政策。

《措施》着力于解决中小微企业融资难的后顾之忧。业内专家表示，中小微企业往往因处于产业链末梢，市场竞争激烈，对外部冲击的抵御能力较弱，融资的风险溢价高；公开披露的财务信息有限，金融机构难以准确评价企业的信用，导致融资可得性低；融资需求规模小、频度高，增大了尽职调查和事后监控的操作成本，造成融资成本上升。融资风险溢价高、可得性低、投入成本高，使得多数投资机构将中小微企业“拒之门外”。

基于融资困难特点，《措施》提出将用好支小再贷款等货币政策工具，引导金融机构增加对中小微企业信贷投放，推动金融机构增加多种贷款，推广随借随还贷款模式，推动普惠型小微企业贷款增量扩面。

业内专家介绍，《措施》更聚焦整体产业中的金融服务配合：促进产业链上中小微企业融资，选择部分具备条件的特色产业集群主导产业链，开展“一链一策一批”融资促进行动。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，制定专门授信方案，促进产业与金融良性循环。

“对企业面临的融资难等多方面的问题，《措施》提出了针对性的政策，能够有效缓解中小企业的资金压力。”孙文凯说。

数字赋能 专业帮扶促进结构转型

产业结构转型，是增加企业活力、促进经济进入高质量发展的一道良方。如今，我国“专精特新”等优质中小企业群体不断发展壮大。数据显示，截至2022年，我国已培育省级“专精特新”企业4万多家，国家级专精特新“小巨人”企业4762家。去年10月我国专精特新企业平稳增长，新一代信息技术保持较强的创新活力，在关键技术、先进工艺等创新成效显著。

随着时代的发展，数字化转型成为中小企业提升抗风险能力、增强市场竞争力与实现效益增长的新机会。《2022中小企业数字化转型报告》显示，18.5%的中小企业在数字化转型中遇到能力上的重重阻力，10.6%对数字化转型结果存疑，抱有消极的态度。在创新转型日渐成效的今天，我国企业数字化水平仍待提高，数字化转型亟待进一步拓展。

在孙文凯看来，目前中小微型企业的数字化转型主要有三方面的问题，一是数字化转型的内生动力不足。中小微企业关注短期利益，缺乏清晰战略定位和中长期布局。二是数字化转型的资源和能力不足，专业人才匮乏，数据孤岛现象严重，因此转型的门槛较高，资金投入量大，还伴有短期收益低、业务再造难等风险。三是数字化有规模优势的效果，中小微企业规模小，数字化的规模效益往往较难实现。

业内专家进一步介绍，《措施》的出台，着眼于目前中小企业的数字化转型痛点，通过深入实施数字化赋能中小企业专项行动，中央财政继续支持数字化转型试点工作，带动广大中小微企业“看样学样”加快数字化转型步伐。通过政策帮扶引导，解决中小微企业内生动力不足、数字化能力匮乏的问题。并进一步推动工业互联网平台进园区、进集群、进企业，解决中小微企业的数字化规模效益难题。

“通过数字化转型的政策引导，政府营造出鼓励数字化转型的宽松环境，从而促使企业敢于进行数字化转型探索，进一步深化企业数字化转型。”张晓波说。（杜天舒对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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