人民网北京2月16日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2023年春运（2月15日）结束，作为疫情防控进入新阶段的第一个春运，跨区域人员流动明显增加。国务院联防联控机制春运工作专班数字显示，春运40天，全国预计发送旅客15.95亿人次，流动中国呈现旺盛活力。

2023年春运预计发送旅客15.95亿人次，这个数字比去年同期增长50.5%。旅客错峰有序出行，交通部门全力保障。在购票环节，12306的候补购票功能为梯次投放运力资源提供依据。在出行环节，各部门科学、灵活投放运力，实现运能和需求精准匹配，针对客流热门方向加开夜间高铁，从早到晚旅客有了更多车次选择。

2023年春运是有效提升旅客出行体验的一次春运，科技赋能让旅客出行更便捷。作为“智慧大脑”中枢的广州局调度所，这里每天要调度2500多列动车组列车，每趟车的行车计划时间精确到分秒，什么时候来、什么时候走、停靠的股道、运行区间都一目了然，努力打造平安、健康、便捷、舒畅春运。2023年春运，铁路首次按年龄实行儿童优惠票，优化学生旅客购票规则。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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