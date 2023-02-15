人民网北京2月15日电 （记者许维娜）当前，碳达峰、碳中和行动如何持续推进成为全社会关注的热点。统计数据显示，2020年中国碳排放强度比2005年下降48.4%，超额完成了向国际社会承诺的到2020年下降40%—45%的目标。在完成这一历史使命的过程中，教育交流与合作所肩负的责任不可忽视。

日前，国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长赵鹏高在“碳达峰碳中和”高级研修班上表示，今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“双碳”工作从制度设计转向全面落实的关键之年。在新年伊始举办“碳达峰碳中和”高级研修班，十分重要和必要。

记者了解到，本期高级研修班由国家发展改革委国际合作中心、清华大学、北京陈江和公益基金会共同举办，旨在积极服务碳达峰碳中和工作大局，助力地方加强碳达峰碳中和能力建设，加强各级领导干部在“双碳”领域专业素养和业务能力的不断提升。

赵鹏高同时表示，希望通过系统培训，一是深刻认识党中央作出碳达峰碳中和重大战略决策的深远意义。主动顺应绿色低碳发展时代潮流，主动调整发展方向和路径，进一步增强做好“双碳”工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是准确把握碳达峰碳中和工作的政策要求。清晰认识碳达峰碳中和“1+N”政策体系，准确把握推进碳达峰碳中和工作的总体要求、指导思想、基本原则和目标设置，明确当前、“十四五”时期乃至更长时间内我国推进各领域“双碳”工作的主要任务。三是探索把握碳达峰碳中和工作的战略机遇和实践路径。深刻认识“双碳”作为推动经济高质量发展总抓手的重要作用，主动把握“双碳”背景下的新形势、新机遇、新动力，结合自身所在地区、部门、行业领域发展实际，助力“双碳”目标实现。

国际合作中心副主任邱爱军表示，推进“双碳”工作，不仅是共同应对全球气候变化的需要，更是新发展阶段破解我国资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的迫切需要。为积极服务“双碳”工作大局，一要以系统思维促进绿色低碳转型；二要以科技创新和制度创新促进节能降碳增效；三要以产业绿色化和绿色产业化促进经济绿色低碳发展；四要以多领域国际合作寻求绿色发展新机遇。

清华大学环境学院院长刘毅表示，为办好本次研修班，校方在研修内容上做了精心设计，一是深入解读顶层战略及宏观政策，如“双碳”重大政策及趋势、气候变化谈判进展等；二是系统梳理“双碳”目标下地区和产业发展面临的机遇与挑战，如“碳中和”背景下经济增长路径、“碳达峰”背景下产业培育创新等；三是深度聚焦“碳达峰”关键领域和重点工作，如提高能源效率、发展循环经济等；四是多视角探索“双碳”目标的实现路径，如碳市场、政府治理能力等；五是深度融合前沿理论与工作实践，如对话交流、主题讨论、实地参访等。

北京陈江和公益基金会伍伟秘书长表示，北京陈江和公益基金会一直坚持可持续发展理念，主动服务国家“双碳”战略。举办本期高级研修班，就是希望搭建学习平台，帮助大家将知识成果转化为促进“双碳”工作的发展成效，通过互相交流，激发创意，为实现“双碳”目标贡献智慧和力量。

另据介绍，研修班特邀中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任徐华清，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、中国社会科学院环境与发展研究中心主任张友国，中国循环经济协会会长朱黎阳，清华苏州环境创新研究院副院长么新等13位专家，围绕“双碳”工作相关意见方案、“双碳”工作重点领域及重点任务、“双碳”目标下发展机遇、“双碳”国际合作路径等内容进行专题授课。来自地方政府、园区及央企的有关负责同志共40人参加研修。

(责编：孙红丽、吕骞)

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