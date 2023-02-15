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外汇局：境外投资者对境内股票投资创历史新高

2023年02月15日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者罗知之）日前，国家外汇管理局公布了2023年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，货物贸易、外商直接投资等跨境资金净流入继续发挥基本盘作用，境外投资者对境内股票投资创历史新高。

王春英介绍，我国跨境资金流动稳定，境内外汇供求保持基本平衡。1月份，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差351亿美元，环比增长52%；银行结售汇顺差25亿美元，综合考虑其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。总体看，2023年外汇市场开局良好，市场主体预期平稳，各类交易理性有序。

王春英表示，1月份，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外商直接投资资金净流入保持相对稳定。随着我国优化疫情防控措施，稳增长各项政策措施效果逐步显现，经济企稳回升态势进一步巩固，外资积极参与境内股票市场，1月净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。

“展望未来，我国经济长期向好的基本面不会改变，国际货币基金组织预期今年中国经济仍将是拉动全球经济的主要引擎，人民币资产吸引力进一步增强，跨境资金流动保持稳定的基础更加稳固。同时，主要发达经济体货币政策紧缩幅度及其外溢影响有所缓和。综合来看，我国外汇市场更有基础也更有条件继续保持平稳运行。”王春英说。

(责编：罗知之、吕骞)
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