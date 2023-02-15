人民网北京2月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行召开了2023年金融市场工作会议。会议指出，要动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

会议认为，2022年，人民银行金融市场条线加大重点领域和薄弱环节金融支持力度，深入推进金融市场改革开放，促进金融市场平稳健康发展，各方面工作取得了来之不易的新成绩。2023年要及时分析研判经济金融运行苗头性趋势性变化，有力支持实体经济高质量发展，积极防控金融市场重点领域风险，统筹推进金融市场运行机制建设和改革发展稳定，保障金融基础设施高效稳健运行，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力有效的金融支持。

会议指出，要提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，支持项目落地建成。完善支持普惠小微、绿色发展、科技创新等政策工具机制，精准加强重点领域和薄弱环节金融支持。深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长。切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。加强农业强国金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，持续提升金融服务乡村振兴能力。

会议要求，要系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，提升债券市场韧性和市场化定价能力。促进货币市场平稳运行，持续规范票据市场发展，加强黄金市场监督管理，推动人民币衍生品市场和资产支持证券市场稳健发展。健全金融基础设施统筹监管框架，深入推进债券市场、衍生品市场等对外开放。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。

(责编：罗知之、吕骞)

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