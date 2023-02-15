焦磊

下班回家，灯光、窗帘自动联动，空调自动调整舒适温度，一键开启“回家模式”；根据天气变化，空调自动调节湿度温度，“洗除”脏污空气；厨具实现成套智慧互联互通，一键烹饪北京烤鸭，小白秒变“大厨”……近年来，物联网持续赋能传统家居产品，推动使用效率和用户体验大幅提升，带给人们舒适便捷的生活方式与安全温馨的生活环境。

当前，数智时代加速来临，智慧家庭建设的需求量激增，相关产业也进入发展红利期。为更好助推智慧家庭建设，助力数字经济更好服务经济社会发展，近日，人民网财经研究院发起“智慧家庭高质量发展”研究课题，组织专家学者深入一线，调研智慧家庭产业上、中、下游，为智慧家庭行业高质量发展发掘可借鉴推广的解决方案与对策建议。

市场潜力巨大 智能家居行业发展提速

智能门锁、多功能浴镜、语音控制管家……在人工智能、生物识别、新材料等各项科技的突破下，创新智能家居产品不断涌现。与之对应，智能家居产品的需求也在持续增长。近年来，我国智能家居行业市场规模保持持续增长态势。数据显示，2021年，我国智能家居行业市场规模在5800亿元左右，较2020年增长了12.75%。

智研产业研究院数据显示，2021年，我国精装修市场智能家居配套规模共计27.5万套，较2020年增长了63.69%。2022年上半年，我国精装修市场智能家居配套规模为8.61万套，配置率达12.2%。IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告则预计，2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。

智能家居产业的高速发展也推动企业加速布局，智能家居相关企业的注册数量持续增长。根据智研咨询数据，2018年至2021年，中国智能家居相关企业注册数量增速分别为29.62%、31.52%、26.24%、34.56%。其中，2021年智能家居相关企业注册数量为19.56万家。

在多元化竞争格局下，众多企业跨界布局全屋智能，围绕各自优势定位，共同推动智慧家居行业由过去的单点、局部控制走向了今天的全屋智慧互联。智慧家庭将技术、产品、应用、服务和社会、社区、家庭、个人等单元密切联系起来，体现出科技创新对于提升消费水平、推动人文生活进步的巨大力量。

与此同时，各级政府也发布一系列政策，为促进智能家居产业发展注入“强心剂”。2022年，《关于加快建设全国统一大市场的意见》和《推动家居产业高质量发展行动方案》相继发布，均对深入研发智能家居领域的各项技术及标准体系做出要求和部署。

“智慧家庭调研基地”授牌仪式。人民网 宁玉瑛摄

作为行业龙头，大型企业可以利用技术及经验等优势，为行业的高质量发展、家庭的数智化建设提供可借鉴的有效路径和解决方案。2月11日，人民网财经研究院授予三翼鸟全国首个“智慧家庭调研基地”，旨在推动智慧家庭产业高质量发展，充分展现并激励大企业发挥链主优势，不断满足社会对美好生活的需求。依托调研基地，双方将联手持续开展调研、研讨等系列活动，并产出相关报告，为智慧家庭产业的高质量发展，提供有价值的解决方案和对策建议。

数字化转型赋能智慧家居高质量发展

当前，数字技术浪潮正席卷各行各业，新一轮数字革命正在以不同的方式重塑每个产业，各行业都在加速实施数字化转型、投身数字经济蓝海。利用5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，各行业与数字化融合创新、交叉创新不断深化，催生着新业态、新模式的发展创新。

对于智慧家居行业来说，数字化转型可谓“发动机”。随着生活水平的不断提高，人们对家庭的居住环境和家居功能的体验也提出了更高的要求。与其他传统制造业不同，智慧家居行业用户的需求更加多样化和个性化，产品更新速度更快，数字化技术赋予企业更大的调整空间和更高的效率来应对迭代创新的需求。

2月11日，全国首个4.0智慧家庭体验中心——海尔三翼鸟广州体验中心001号店正式开业，借助数字化手段，门店集中展现了智慧能力、场景方案和沉浸式体验：借助线上线上一体化融合，打破空间限制，用户可利用手机小程序随时浏览和体验场景方案；借助数字化工具，快速定制用户个性化需求设计方案，满足“千人千面”的需求；智慧方案调研、研发、产出落地，都由一整套数字工具追踪解决。

“数字化是企业转型的加速器。通过基于用户全流程最佳体验的数字化转型，我们内部的全流程以及服务用户的内部协同的效率要更高。”海尔智家副总裁中国区总经理徐萌表示，数字化转型能够实现物流、服务、市场体系、制造等全链路贯通，在为用户服务过程中去创造更多节点的用户价值，推进家居产业高质量发展。

加快标准化建设 引领产业链价值提升

当前，智慧城市、新基建是我国实现产业升级的重要抓手，也是落实党中央关于建设韧性安全、绿色低碳城市发展战略，提升社会治理能力的重要支撑。而智慧家庭作为智慧城市的最小单元，则成为重要的载体。

“作为智慧城市建设的最小空间载体，智慧家庭与居民关系最为直接。因此，智慧家庭产业的发展将从更广维度，在横向和纵向上激发智慧城市发展。”中国城市规划设计研究院深圳分院城市基础设施研究所所长王成坤表示，智慧家庭产业发展要从产业标准化和科技赋能两方面入手，充分发挥行业领先企业及科研机构作用，加大数字家庭系统关键技术研发，重点推进核心芯片、部件、安全等关键技术创新，构筑自主创新技术产业体系。

2021年4月，住房和城乡建设部会同中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部等16部门联合印发了《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》，提出开展智慧家庭综合标准化体系建设，制定智慧家庭关键技术标准，到2025年底，构建比较完备的数字家庭标准体系，推动智慧家庭产品互联互通，智慧家庭示范应用及产业化工作。

结合行业实践，2022年3月，海尔智家发布了行业首个智慧家庭智能化等级标准《智慧家庭 智能家居智能化能力等级评估模型》（以下简称《模型》），填补行业标准空白，推动跨界生态融合并促进智慧家庭领域上下游优秀企业展开合作。《模型》探索规划技术架构的发展路径和全场景能力构建，让从业者能够清晰的掌握行业发展趋势，明确企业定位，实现生态共创共赢并吸引更多企业加入，推动行业快速、健康、有序发展。

当前，我国已转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。智能家居行业的快速发展，也是我国智能制造业取得核心技术的不断突破的生动缩影。在数智时代的大背景下，我国智能家居行业正以加速度实现创新驱动，在满足人们美好生活需求的同时，促进我国智能制造迈向全球价值链中高端。

(责编：孙红丽、吕骞)

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