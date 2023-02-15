人民网北京2月15日电 （记者栗翘楚）走进长江上游最大的港口——重庆果园港，一片繁忙景象映入眼帘，依托长江黄金水道、西部陆海新通道、中欧班列（成渝）等国际物流大通道，果园港已经成为长江上游联通全球的“中转站”。重庆，也正成为全国兼有水陆空和生产服务型四种类型的国际物流枢纽城市。

正如四通八达的水系，开放早已深刻进重庆的城市基因。2022年，重庆市招商投资局通过“稳增长、强统筹、树形象”，推动全市招商工作取得新成效。2022年全年，完成合同引资1.78万亿元，同比增长2.9%，其中，工业合同引资7600亿元，同比增长4.1%。2023年，重庆力争新引进10亿元以上项目450个，实际到位资金4650亿元。

为更大力度吸引和利用外资，推动外资标志性项目落地建设，近日，重庆各区县纷纷抢抓机遇，围绕“2+6+N”重点产业，紧锣密鼓地策划境外招商活动。

重庆市招商团组抵达日本。受访者供图

2月14日，重庆市招商投资局会同两江新区、西部科学城重庆高新区、重庆经开区、九龙坡区吹响重庆境外招商“冲锋号”，赴日重点拜访日本电产、日本电装、三菱电机、NEC、日本津村等企业，加强在智能网联新能源汽车、高端装备、生物医药领域与日本的合作。

据了解，2023年，重庆市招商投资促进部门计划赴境外招商团组50余个，重点拜访通用电气、西门子、壳牌、佛吉亚、丹纳赫等一批世界500强公司和行业领军企业，落实前期合作意向，推进项目加快落地见效。

除了抓订单，在渝企业也在加班加点促生产。

近日，在美心集团门业制造基地，各条生产线满负荷运行，现场一片繁忙。“目前正在赶制生产的产品都是出口英国、波兰等国外项目配套。”企业市场部负责人介绍，自去年12月复工以来，企业拿下了多个国外订单，今年1月，海外订单增长11%。

同时，重庆市还依托自由贸易试验区、中国西部国际投资贸易洽淡会、国际消费中心城市等平台，吸引国内外投资商。

2月10日，奥松半导体8英寸MEMS特色芯片IDM产业基地项目近日签约落户重庆科学城。据了解，此次签约落户的项目总投资35亿元，拟用地200亩。奥松电子相关负责人表示，项目建成后，将为成渝地区双城经济圈汽车、轨道交通、医疗健康、智能家电、智能机器人、高端装备制造、精密仪器设备、智能电网、物联网等支柱产业、战略性新兴产业供应链提供有力保障。

(责编：孙红丽、吕骞)

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