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微软推出内置ChatGPT搜索引擎

张佳欣
2023年02月09日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：微软推出内置ChatGPT搜索引擎

　　据外媒报道，当地时间7日，微软宣布支持聊天机器人ChatGPT的技术整合到最新版本的必应搜索引擎和Edge浏览器中，从而拉开了大型科技公司人工智能（AI）竞赛的序幕。

　　微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示：“搜索领域迎来了新的时代。”微软表示，通过与研发ChatGPT的OpenAI公司合作，必应会构建于一个新的大型语言模型上，比ChatGPT更强大。

　　更新后的必应在传统搜索结果的右侧提供了一个带有注释的AI答案框。用户还可点击新出现的“聊天”标签，它将用一个类似于ChatGPT的聊天界面取代网页。

　　微软在发布会上作了相应演示，例如生成定制的餐饮计划和推荐的旅游行程。

　　OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼表示，必应的模型借鉴了OpenAI的ChatGPT和GPT-3.5的关键经验，创造出一些“更快、更有能力”的东西。纳德拉则表示，“我们正在着手重塑地球上最大的软件类别：搜索”。

　　此外，微软还推出了新版Edge浏览器，它将必应嵌入到其工具栏的右上角。在一个长文档的网页上，例如一家公司的季度收益报告，用户可提示必应汇总信息，或者将其与竞争对手的收益进行比较。在社交媒体网站上，用户甚至可提示必应生成帖子的草稿。

　　报道称，这是对谷歌的直接挑战，谷歌目前在搜索市场占据主导地位。

(责编：申佳平、陈键)
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