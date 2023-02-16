杨曦 周雯 程浩 刘海天

春耕始，万物生，春耕春种对于夺取全年农业丰产增收具有重要意义。今年的中央一号文件就全面推进乡村振兴重点工作作出九方面部署，第一项任务就是抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供。

眼下，由南到北，从广袤平原到梯田丘陵，从高原沟壑到桑基鱼塘，一幅忙碌的春耕画卷徐徐展开。在高标准农田建设稳步推进的基础上，科技持续为农业高质量发展注入动力，新一年的丰收希望正孕育而生。

不误农时

春耕备耕好时节

2月13日，广西钦州市浦北县寨圩镇村民在田间劳作。罗婵摄

清理沟壑、蓄水翻耕，近日，在广西寨圩镇竹较村委东岸村粮食高产示范点，春耕备耕热潮涌动。“新的一年，我们确保完成2023年撂荒地治理率98%以上的目标任务，让群众有实惠、有盼头，让撂荒地成为致富田。”寨圩镇党委书记赖广威对记者说。

据了解，此前，东岸村有部分田地属于冬春季节性撂荒。为“唤醒”更多“冬眠”的土地，寨圩镇鼓励种植大户及合作社集约土地，通过连片规模化种植向耕地和科技要产能，延长生产产业链、提高土地利用率，从而带动农民增收。

农资储备是春耕生产的“粮草”。在云南曲靖市宣威市西泽乡，为满足群众需求，当地农业部门提前谋划，备足种子、化肥、薄膜等农用物资，确保春耕生产有序推进。

“我家共有5亩田，今年计划种植水稻3.5亩，玉米1.5亩。我们农民只有手中有粮，心里才不慌。”云南普洱市民乐村村民卢德华说。今年以来，当地一手抓春耕备耕，一手抓耕地保护，坚决遏制耕地抛荒和耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，确保粮食增产增收。

抓好春耕备耕，是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。在粮食生产实现“十九连丰”的基础上，各地区各部门压实责任，细化春季田管，确保春播面积，强化农资服务，为粮食丰收打好基础。

农业农村部农情调度表明，我国粮食生产进展顺利。夏季粮油生产基础较好，农资供应充足，备耕有序推进，春播粮食意向面积稳中略增。

藏粮于地

高标准农田助春耕“开好局”

2月9日，四川省眉山市公义镇欣荣村的村民们正用大型机械抢收青菜。翁光建摄

高标准农田是立足于国家藏粮于地战略，确保粮食安全的压舱石。自我国实施高标准农田建设以来，农田新气象给种粮带来了好前景。

新春伊始，江西省赣州市石城县高田镇正进行高标准农田改造，现场挖掘机声不断。高田镇湖坑村村民周日勋说：“土地细碎、农业生产成本高的问题解决了，实现了田成片、路相连、渠相通、涝能排、旱能灌的目标，我们农民致富增收就更有盼头了！”

“误了一年春，十年理不伸。”1月30日，在四川省巴中市大河镇灯油坪村的油菜田里，正忙着修建机耕道的村民何时贤说，“机耕道修好后，往后下田播种、收获就轻松多了，旋耕机、插秧机、收割机都可以直接从院坝开进田里。”

中央一号文件明确指出，今年要继续加强高标准农田建设。据了解，全国各地已陆续制定出今年的目标：黑龙江今年设定“粮食播种面积保持2.18亿亩以上”等具体任务，建设高标准农田840万亩；吉林今年将新建高标准农田378万亩；山东、四川分别提出新建和改造提升高标准农田440万亩、425万亩……

农业农村部部长唐仁健14日在国新办召开的新闻发布会上指出，夯实粮食安全根基，要重点强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。

“严格耕地用途管控，坚决守住18亿亩耕地红线，完成高标准农田新建和改造提升的年度任务，抓紧制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，这是一项重大动作，15.46亿亩永久基本农田要全部建成高标准农田。”唐仁健说。

藏粮于技

科技助力春耕跑出“加速度”

2月2日，在三亚市崖州区田洋上，育种专家抢抓农时开展春耕育种、科研攻关。牛良玉摄

连片种植的12000亩小麦即将起身拔节，十余台农用无人机徐徐起飞，穿梭田间植保作业……2月10日，在湖北荆门钟祥市石牌镇邹巷万亩小麦绿色高质高效示范片内，农业专家站在田间地头，向农民讲解技术要点。

“现在田间小麦生长势头好，多亏农技人员对我们的指导。”该村村民高章河对记者说：“过去种地靠的是经验，现在靠的是科学和技术，粮食产量高，所以今年我又多种了十来亩。”

科技人才的帮扶，让农民们种地更有底气。同时，在高科技机械化设备的助力下，智慧耕种新形态开启，大大提升了农业生产效率，降低了劳动成本。

在广东佛山市南山镇万亩智慧农业园，视觉识别、AI算法、高精度导航等技术的应用使得耕种全过程实现无人化，同时能极大提高备耕效率。

“一台机器一天最多能完成800亩作业，人力劳作一天只能完成20亩左右。”广东都会农业发展有限公司工作人员告诉记者，不仅是耕作农机，实验区目前还配备了无人收割机、无人机、复式农机具等设备，为春耕做好全方位准备。

抓好科技兴农的“牛鼻子”。当前，各地区各部门积极组织田管培训活动，发挥专家团队、科技专员力量，打通技术服务“最后一公里”；同时，积极探索数字农具助力春耕生产，提高高端智能农机装备应用水平。

(责编：杨曦、吕骞)

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