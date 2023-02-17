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国资委党委发布2022年度“央企楷模”

2023年02月17日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （黄盛）据国务院国资委消息，16日，国资委党委发布了2022年度“央企楷模”，召开中央企业“时代楷模”“央企楷模”代表座谈会。国资委党委书记、主任张玉卓在座谈会上表示，国资央企要兴起向“时代楷模”“央企楷模”学习的热潮，大力弘扬楷模精神，崇尚楷模礼遇楷模，激励广大干部职工以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志在新时代新征程上一往无前、顽强拼搏，为做强做优做大国有资本和国有企业、加快建设世界一流企业，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出新的更大贡献。

张玉卓表示，国资委和中央企业要大力弘扬楷模身上展现的忠诚、执着、朴实的品格，讲好楷模故事，积极营造崇尚楷模、学习楷模、关爱楷模的浓厚氛围，鼓励引导中央企业广大干部职工自觉见贤思齐、争做时代先锋，让榜样的力量化为加快建设世界一流企业的强大动力和具体行动。企业党委（党组）要进一步为楷模营造干事创业的良好环境，充分发挥楷模先锋模范作用。

据介绍，此次国资委党委发布的2022年度“央企楷模”分别是：航天科技杨宏，航空工业集团歼20飞机总装集成测试技术应用攻关团队/罗阳青年突击队，中国三峡集团、中国电建、中国能建白鹤滩水电站建设者团队，国家能源集团徐博海，中国联通北京市分公司重要通信保障团队，中国一汽杨永修，中国一重刘伯鸣，中国商飞C919大型客机控制律团队，中国有研黄小卫，国药集团曾兵。

(责编：王连香、吕骞)
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