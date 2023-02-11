人民网记者 罗知之

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

“踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路，中国诚通将紧紧围绕‘国有资本流动重组、布局调整的有效平台’的职责定位，充分发挥服务国资央企高质量发展的‘改革工具箱’作用，引导国有资本向重要行业、关键领域和实体产业集中。”近日，党的二十大代表、中国诚通控股集团有限公司党委书记、董事长朱碧新在做客“二十大精神进国企”系列融媒体访谈时表示，未来，中国诚通将更好地服务于国资国企改革、加快国有经济布局优化和结构调整、推动国有资本和国有企业做强做优做大，不断提升国资央企核心竞争力。

党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光明前景，在中国式现代化进程中，国有企业能发挥什么样的作用？作为国有资本运营公司，中国诚通怎样推动国有资本和国有企业做强做优做大？如何通过资本力量，助力实体经济高质量发展？在服务供给侧结构性改革方面有哪些经验做法？

使命光荣、责任重大，推进中国式现代化进程

“党的二十大报告对中国式现代化的中国特色和本质要求作出深刻阐述，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，体现了百年大党强烈的历史主动精神和高度的使命担当，吹响了奋进新征程的时代号角。”朱碧新强调。

朱碧新表示，中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的途径，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。中国式现代化强调了坚持党的领导和中国特色社会主义制度的根本要求，涵盖了富强、民主、文明、和谐、美丽的奋斗目标，彰显了中国式现代化的世界意义和世界贡献。

在推进中国式现代化进程中，国有企业使命光荣、责任重大。朱碧新认为，国有企业的中国式现代化建设发展战略主要围绕加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化经济体系，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展。

“中国诚通发展历程证明，国有企业生而具有历史感、使命感和责任感，承载着独特使命，既是中国特色社会主义的重要物质基础与政治基础，贯通全体人民物质和精神生产生活的桥梁，更将成为中国式现代化新道路以及全面建设社会主义现代化国家新征程的重要参与者、推动者和实践者。”朱碧新说。

党的二十大报告还明确，深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。

中国诚通作为中央企业国有资本运营公司，从1992年成立开始就始终将企业的命运与国家民族的命运紧密联系在一起，为国资央企改革发展作出了积极贡献。

朱碧新介绍，未来，中国诚通将坚决当好对党绝对忠诚的资本运营“国家队”，尤其是聚焦党的二十大作出的重大部署，通过坚定不移打造服务国资央企高质量发展的“改革工具箱”，在助力推动国有资本和国有企业做强做优做大的重大任务中，彰显国有资本运营公司独特作用。

引导推动国有资本向实体经济集中，向重要关键领域集中

党的二十大报告明确指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑。

朱碧新认为，作为一家中央企业国有资本运营公司，引导推动国有资本向实体经济集中，向关系国计民生和国家经济命脉的重要关键领域集中，是中国诚通的重要职责使命。在这其中，基金投资作为国有资本运营公司的重要功能，在助力实体经济高质量发展上发挥了极为重要的作用。

朱碧新介绍，中国诚通基金投资对实体经济的支持主要体现在四个方面：

一是在支持央企结构调整与转型升级方面。积极推动航空、海运、新基建、电力、化工、能源、装备制造、大数据、钢铁、核电等产业结构调整和转型升级。

二是在混合所有制改革方面。中国诚通的基金投资在提供资本支持的同时，立足混改本质，作为积极股东参与公司治理，充分发挥股权多元化的资源协同和制衡作用，提升被投企业市场化水平，真正做到把“混”落到实处。

三是在助力中央企业改革脱困方面。先后投入140多亿元，并引领撬动社会资本上百亿元，助力重要行业和关键领域央企改革脱困。

四是在前瞻性布局战略新兴产业方面。针对关键技术“卡脖子”问题，及时把握市场动向，不断完善投资体系，形成鲜明的优势行业布局。

此外，中国诚通以服务实体经济为方向，通过整合央企金融股权以及重组并购等方式，积极开展证券、公募基金、财务公司、保理、保险经纪、融资租赁等金融及类金融业务，培育产融结合、以融促产的服务体系。

“2020年11月，力神电池加入中国诚通后，通过改革体制机制，捋顺了发展思路，同时加大科研投入，顺利开启了高质量发展的新篇章。”天津力神电池股份有限公司产品开发部乘用车铁锂体系开发组组长刘伯峥在视频连线时表示，力神电池发展历程是中国诚通助力实体经济高质量发展的生动缩影。

服务供给侧结构性改革，助力央企轻装上阵、转型升级

“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措。”朱碧新强调，推动供给侧结构性改革是实现高质量发展的治本之策，需要持之以恒抓好贯彻落实。

朱碧新表示，随着中央供给侧结构性改革的部署向纵深推进，面对新的形势和新的任务要求，中国诚通一方面紧紧跟随党中央步伐，另一方面也在着力提升企业服务保障中央重大决策落实落地的能力。

“过去的主要任务是接收困难中央企业，重点做好企业的重组整合以及相关人员分流安置，确保接收企业的发展稳定。现在更注重于通过打造资产管理升级版，以更加多元的市场化方式手段，盘活国有资产存量，修复国有资产价值，助力中央企业轻装上阵、转型升级，进而更好地服务供给侧结构性改革。”朱碧新说。

未来，中国诚通将紧紧把握“深化供给侧结构性改革”这条主线，深入研究“实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合”的方法路径，努力成为国有企业专业化整合的主力军，更好地服务于国有经济布局优化结构调整，更好地帮助中央企业聚焦主责主业，提升核心竞争力。

2022年是中国诚通成立30周年。经过三十多年改革发展，中国诚通实现了从传统物资流通企业到国有资产经营公司、再到国有资本运营公司的历史性跨越发展，先后承担了中央企业建设规范董事会、国有资产经营公司、国有资本运营公司三次试点的重任。

在朱碧新看来，党的二十大对未来党和国家事业作出了一系列重大规划和部署，对国有企业提出了一系列重大要求，为国资央企擘画了改革发展的宏伟蓝图，也为运营公司改革发展指明了前进方向，提供了根本遵循。他表示，中国诚通将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高质量推进国有资本运营公司改革发展和党的建设，为加快建设世界一流企业、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出更大贡献。“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措。”朱碧新强调，推动供给侧结构性改革是实现高质量发展的治本之策，需要持之以恒抓好贯彻落实。

朱碧新表示，随着中央供给侧结构性改革的部署向纵深推进，面对新的形势和新的任务要求，中国诚通一方面紧紧跟随党中央步伐，另一方面也在着力提升企业服务保障中央重大决策落实落地的能力。

“过去的主要任务是接收困难中央企业，重点做好企业的重组整合以及相关人员分流安置，确保接收企业的发展稳定。现在更注重于通过打造资产管理升级版，以更加多元的市场化方式手段，盘活国有资产存量，修复国有资产价值，助力中央企业轻装上阵、转型升级，进而更好地服务供给侧结构性改革。”朱碧新说。

未来，中国诚通将紧紧把握“深化供给侧结构性改革”这条主线，深入研究“实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合”的方法路径，努力成为国有企业专业化整合的主力军，更好地服务于国有经济布局优化结构调整，更好地帮助中央企业聚焦主责主业，提升核心竞争力。

2022年是中国诚通成立30周年。经过三十多年改革发展，中国诚通实现了从传统物资流通企业到国有资产经营公司、再到国有资本运营公司的历史性跨越发展，先后承担了中央企业建设规范董事会、国有资产经营公司、国有资本运营公司三次试点的重任。

在朱碧新看来，党的二十大对未来党和国家事业作出了一系列重大规划和部署，对国有企业提出了一系列重大要求，为国资央企擘画了改革发展的宏伟蓝图，也为运营公司改革发展指明了前进方向，提供了根本遵循。他表示，中国诚通将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高质量推进国有资本运营公司改革发展和党的建设，为加快建设世界一流企业、全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出更大贡献。

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(责编：罗知之、章斐然)

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