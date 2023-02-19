焦磊 胡虹

“千里嘉陵江水色，含烟带月碧于蓝。”

唐代诗人李商隐寥寥几笔，便将月光照射之下，嘉陵江水雾弥漫、江碧于蓝的美景勾勒成一副动人画卷。在千里嘉陵江的尾声，浩浩江水于重庆朝天门直冲万里长江，呈现出两江交汇的旷世奇观，引来游客无数。

重庆位于我国西南部，是一座因长江、嘉陵江交汇而兴的山水文化名城，也是长江上游重要的生态廊道。千百年来，重庆周边大大小小的江河哺育了无数两岸百姓，并造就了独特的巴渝文化。江河对重庆人民意义非凡，也成为了这片土地的“魂”。

重庆市河流众多，境内大小河流5300余条，过境水资源丰富，水资源总量相对较大，多年平均过境水资源量3800多亿立方米，当地水资源量600亿立方米。此外，重庆是长江上游生态屏障的最后一道关口，治好水、管好水直接关系到三峡库区的淡水资源战略储备和长江中下游3亿多人的饮水安全。

近年来，重庆市深入实施“一河一长”“一河一策”“一河一档”，推动河流从“没人管”到“有人管”、从“多头管”到“统一管”、从“管不佳”到“管得好”，着力构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，治水事业取得显著成果。

2月17日上午，“走进区域看发展·川渝奋楫谱新篇”网上主题宣传采访团一行来到重庆市水利局，探寻重庆水利人筑牢长江上游重要生态屏障的有效实践。

据了解，当前，重庆分级分段共设河长1.83万余名，实现全市5300余条河流、3000余座水库全覆盖。全市管河治河成效显著，长江、嘉陵江、乌江干流重庆段水质稳定达到Ⅱ类，长江干流重庆段规模性非法采砂基本绝迹，许多河流环境面貌得到根本性改变，并涌现出一大批“网红打卡河”。

据重庆市水利局副局长、市河长办副主任任丽娟介绍，近年来，重庆市聚焦体系构建，率先创立各级党委、政府一把手共同负责的“双总河长”制，全面建立起市、区县、乡镇（街道）、村（社区）四级河长体系，深入实施“一河一长”“一河一策”“一河一档”，推动全市河流从“有人管”“统一管”到“管得好”。

聚焦河长制责任压实，重庆先后印发《河长制工作规定》、《强化河长履职尽责的实施意见》，建立了河长巡查、河长会议等多项工作机制。据了解，通过重庆市双总河长带头巡查长江、嘉陵江等，带动全市各级河长以明察暗访、跨界联合、智能巡查等方式开展巡河410余万人次、协调解决问题10万余个。

同时，重庆颁布河长制地方法规《重庆市河长制条例》，将河长制实施纳入法治化轨道，并构建“河长+检察长”、“河长+警长”等多元化社会各界参与机制，加强对河流管理保护的法律监督，重拳打击水域乱采、乱排、乱捕等违法行为。

值得一提的是，借助数字技术，重庆实现了“河长+智慧河长”，建成市级统建、四级共用的重庆市“智慧河长”系统平台。据水利局相关工作人员介绍，重庆市“智慧河长”系统运用大数据、智能化手段辅助河长决策、助力河湖管理，全面开启河湖智能化管理保护时代。系统围绕巡河查河智能化、问题处置闭环化、系统治理清单化、遥感护岸立体化、智能预警实时化、污染溯源精准化、会商决策高效化，实现全方位数字化管控。

工作人员与河长进行云连线交流。人民网 焦磊摄

在大屏显示的“智慧河长”平台上，河长每次巡查的路径及时间等参数都被准确记录下来。工作人员云连线到一位正在巡查的河长，在通话时河长表示，她目前正在巡查花园河，河水非常清澈，可以看到水底游动的鱼群。

此外，智慧平台连接着布设在长江、嘉陵江、鸟江等河流的水质流量、智能摄像仪、无人机等300余套前端感知设备，运用云计算、大数据、物联网、AI分析、污染洲源等现代化技术手段，成功预警河道“四乱”、水质超标、水面漂浮物、河道非法采砂等疑似问题500余次，初步实现河流管护“天上看、云端管、地上查、智慧治”的目标。

“重庆处于长江流域上游，要不断强化上游意识和责任，推动绿色发展，促进人与自然的和谐共生。”任丽娟说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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