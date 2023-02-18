人民网重庆2月18日电 （焦磊）2月17日，由中央网信办网络传播局指导，重庆市委网信办、四川省委网信办、中国经济网共同主办的“走进区域看发展·川渝奋楫谱新篇”网上主题宣传在重庆江北嘴中央商务区启动。

启动仪式现场。石涛摄

启动仪式前，重庆作为全国6个分会场之一，以视频云连线方式，同步参加了中央网信办主办的“团结奋进新征程 奋楫扬帆再出发”2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式。重庆分会场结合成渝地区双城经济圈建设，就“走进区域看发展”网上主题宣传项目作展示推介，并与北京主会场一道启动该活动。

据了解，“走进区域看发展”是中央网信办策划的年度重大网络主题宣传活动，将组织中央和地方重点网络媒体，走进成渝、京津冀、东北、珠三角等区域开展采访报道，全方位、全景式、立体化报道各地高质量发展的火热景象。

成渝地区是中西部地区人口数量多、经济实力强、人才聚集密、发展潜力大的优势区域。2020年初，中国提出推动成渝地区双城经济圈建设。三年来，川渝两地秉持“一家亲”理念、强化“一盘棋”意识，紧密协作、相向而行，成渝地区双城经济圈建设已初见成效，展现出川渝作为国家战略大后方的强劲韧性和广阔前景。当前，重庆明确把双城经济圈建设放在中国式现代化的宏大场景中来谋划推进，作为市委“一号工程”和全市工作总抓手总牵引，正加快打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

来自中央和川渝两地重点新闻网站的40多名记者，将用6天时间、深入重庆14个区县，围绕“极核引领”“现代产业”“开放高地”“科技创新”“改革先锋”等“十个方面”，参访国家数字经济创新发展试验区、西部金融中心核心承载区、国家网络安全产业园区等30余个点位，开展多角度、多层次、多媒体深度报道，全方位反映重庆纵深推进双城经济圈建设国家战略，引领现代化新重庆建设的生动实践和显著成效。重庆站采访结束后，采访团还将赴四川开展采访报道。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经